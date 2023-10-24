В Полтаве была угроза атаки "Шахедом": в области дважды звучала тревога

Российские оккупанты вечером 24 октября пустили свой беспилотный летательный аппарат типа "Шахед" по территории Украины. В конце концов этот беспилотник зафиксировали в городе Полтава, где дважды звучал сигнал воздушной тревоге.

По вражескому дрону-камикадзе отрабатывала украинская противовоздушная оборона. В воздушных силах ВСУ призвали жителей Полтавы находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Над Полтавой летал "Шахед"

Воздушные силы ВСУ через несколько минут после отбоя объявили повторную тревогу в Полтаве. Пока точно неизвестно, из-за чего именно объявили тревогу, но, вероятно, это может быть вражеский беспилотник или ракета.

Первыми о беспилотнике возле Полтавской области сообщили в 21:58 в телеграм-канале Monitor. В частности, отметили, что это был беспилотник неустановленного типа.

Впоследствии информацию о наличии вражеского БПЛА на украинской территории подтвердили и в Воздушных силах ВСУ. Там отметили, что вражеский беспилотный летательный аппарат был замечен на границе между Полтавской и Харьковской областями, соответственно там объявили воздушную тревогу.

На границе Харьковской и Полтавской областей вражеский БПЛА, предположительно "Шахед", двигается в северо-западном направлении. Работает ПВО,

– сказали в Воздушных силах.

Уже в 22.19 Воздушные силы объявили об опасности в самой Полтаве. Там предупредили о вражеском беспилотнике в районе самого города.

По состоянию на 22.47 воздушная тревога продолжается в Полтавской и Харьковской областях. О звуках взрывов или наличии повреждений, или пострадавших – не сообщали. В конце концов в 22:52 прозвучали отбои.

Россияне ночью 24 октября пускали "Шахеды"

Воздушные силы объявили тревогу в большинстве областей нашего государства из-за угрозы применения вражеских беспилотных летательных ударных аппаратов типа "Шахед". Беспилотники двигались в направлении Хмельницкой и Винницкой областей.

В Генштабе ВСУ утром 24 октября рассказали, что оккупанты запустили по Украине 6 беспилотников типа "Шахед". Всех из них сбили украинские защитники неба.

Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время атаки "Шахедами" оккупанты изучали маршруты, чтобы обойти средства поражения украинскими ПВО Однако в Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областях все "Шахеды" были уничтожены.