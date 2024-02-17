Получит ли Украина истребители Gripen: в Швеции назвали важные условия

Министр обороны Швеции высказался относительно передачи Украине самолетов Gripen. Он ответил на вопрос, рассматривает ли Швеция такой вариант и при каких условиях.

Министр обороны Швеции Поль Джонсон подтвердил, что его страна рассматривает вариант передачи Украине самолетов Gripen. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Какие условия назвал министр

Джонсон дал понять, что вопрос о передаче Украине самолетов Gripen в частности будет зависеть от членства Швеции в НАТО.

Да, мы сказали, что мы сможем принять решение, но это будет зависеть от того, станем ли мы союзником НАТО, потому что тогда на нас распространяется действие статьи 5, а также совместного оборонного планирования НАТО. Поэтому мы сказали, что после этого сможем рассмотреть этот вопрос, но это также будет зависеть от сотрудничества с другими странами,

– сказал он.

Глава Минобороны Швеции объяснил, что компоненты системы Gripen производятся во многих государствах.

Также Джонсон напомнил, что его страна участвует в Коалиции по производству истребителей и думает о том, как делать лучший вклад в это дело. Однако Швеция должна быть союзником НАТО для возможности принимать решения по самолетам, и этот вопрос также зависит от других стран.

Что говорят эксперты о Gripen