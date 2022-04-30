Помнят "котлы", – Фейгин объяснил, почему Россия надеялась на успех в Украине

Во время оккупации украинских Донбасса и Крыма в 2014 году в России были уверены, что "возьмут" все через неделю. Такие же ожидания у российской стороны были и перед полномасштабной войной в Украине, но их планы провалились.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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"В 2014 году они были уверены, что через неделю все "возьмут", ведь помнят "котлы". Валерий Герасимов (начальник генштаба России – 24 канал) "поднялся" на "котлах" – на Дебальцевском, на Иловайском", – рассказал правозащитник.

Как отметил Фейгин, сейчас россияне пытаются сделать что-нибудь похожее, окружая украинских военных, но у них ничего не получается.

Даже, несмотря на продвижение, ситуация не улучшается благодаря оружию Запада. В таком объеме ее не было ни в 2014 году, ни позже. Сейчас Украина получает разные системы, которые помогают ей даже при количественном и техническом превосходстве врага. Марк Фейгин Правозащитник

Следует заметить, что по данным СМИ, начальник генштаба России лично прибыл в пункт управления российскими войсками вблизи Изюма в Харьковской области, чтобы командовать ими. Впрочем, по словам Фейгина, нужно еще проверить, правда ли эта информация.

Война России против Украины: последние новости

В Минобороны заявили, что в пределах Черного моря Россия имеет около 20 ракет типа "Калибр". Это оружие агрессор может выпустить в ближайшие дни по территории Украины.

Российские оккупанты 30 апреля в очередной раз обстреляли границы Сумщины и Черниговщины. Вражеские войска произвели ориентировочно 40 выстрелов из миномета 120-миллиметрового калибра.

Вооруженные Силы Украины нанесли очередные потери российским оккупантам на Юге. Войска агрессора потеряли беспилотник и самоходную гаубицу.

Россияне продолжают бить по мирным жителям Донбасса и гражданской инфраструктуре. В результате удара по Доброполью известно о по меньшей мере 7 раненых, среди которых – 3 детей.

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