Помощь для Украины: в Конгрессе говорят, что Палата представителей рассмотрит вопрос на этой неделе

В США до сих пор не приняли решение о выделении 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Как отметил конгрессмен, уже на этой неделе Палата представителей рассмотрит вопрос финансовой поддержки нашего государства.

Соответствующую информацию озвучил глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер. По его словам, есть ожидания на то, что вопрос будет иметь подавляющую поддержку среди конгрессменов.

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Он отметил, что США должны активизироваться

Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим подавляющую поддержку в этом вопросе в Палате представителей,

– подчеркнул конгрессмен в интервью.

Его также спросили о позиции кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в вопросе помощи нашему государству. По словам Тернера, все в Соединенных Штатах "очень близки к пониманию", что ситуация в критической точке.

Вместе с тем следует заметить, что конгрессмен Тернер не уточнял, какую версию законопроекта на неделе будет рассматривать Палата представителей. Или ту, которую ранее одобрил Сенат, или какую-то другую инициативу, представленную республиканцами.

Джонсон заговорил о финансировании для Израиля

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный ракетный и беспилотный удар по Израилю. На фоне этого спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил, что на этой неделе планируют рассмотреть вопрос о финансировании помощи Израилю, пишет CNN.

Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддерживать Израиль. На этой неделе мы попробуем еще раз, и детали этого пакета сейчас собираются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы,

– отметил спикер Джонсон.

Что известно о помощи Украине от США