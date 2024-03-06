В Вашингтоне до сих пор не одобрили законопроект о выделении военной помощи Украине. Существует угроза, что пакет финансовой поддержки могут одобрить после выборов президента США.

Однако, российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский в эфире 24 Канала опроверг эту информацию. По его словам, как только законопроект поставят на голосование в Палате Представителей, его сразу одобрят.

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Отвечая на вопрос, могут ли в США одобрить пакет военной помощи Украине после предвыборной кампании, Андрей Пионтковский ответил коротко.

Нет, не правильно понимаете,

– подчеркнул он.

Что препятствует одобрению помощи

Пионтковский рассказал, что торможение происходит из-за того, что многие республиканцы напуганы Дональдом Трампом. Экс-президент США, который завладел Национальным комитетом Республиканской партии, имеет в руках инструмент – праймериз. Республиканцы также должны пройти через выборы.

Они готовы помочь Украине, но они боятся разозлить Трампа. Потому что знают, что он контролирует все процессы в праймериз, поэтому может нагнать в смотровой округ свою банду сторонников, чтобы затруднить их прохождение через "сито" праймериз. Боязливость республиканцев совсем их не красит,

– отметил российский публицист.

Есть альтернативный вариант

Пионтковский объяснил, что республиканцы и демократы обдумывают пути одобрения помощи для Украины в Палате представителей мимо преграды – спикера Майка Джонсона, который отказался ставить на голосование одобренный в Сенате пакет. Ведь как только его поставят на голосование, за него сразу проголосуют.

Оптимальный вариант, который обсуждают законодатели нижней палаты Конгресса, заключается в применении discharge petition – процедуры, которая позволяет вынести вопрос на голосование в обход комитетов и спикера.

Для применения discharge petition нужно собрать подписи простого большинства членов Палаты представителей, то есть 218. У демократов уже есть петиция с 213 подписями, которую они готовили в 2023 году во время дискуссий по повышению лимита государственного долга США.

Поэтому, для успеха discharge petition демократам в нижней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой нескольких республиканцев. Для них – это политический риск, поскольку они открыто выступают против своего руководства.

Хитрый Джонсон продолжает свою предательскую игру. Он успокаивает демократов и сторонников Украины: "Да нет, я за Украину. Просто надо принять более важные законы",

– сказал российский публицист из США.

"Есть две позиции: с одной стороны, Джонсон говорит: "Поставлю Украину на голосование в середине марта – в начале апреля, никаких процедур не надо", а с другой – люди собирают подписи для discharge petition. Как только соберут необходимое количество подписей, закон немедленно поставят на голосование и он будет принят", – добавил он.

В США тормозят одобрение помощи Украине