Команда Байдена готовится, – политолог предположил "план Б" насчёт денег для Украины

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отметил, что не поставит на голосование законопроект о финансировании нацбезопасности США, в котором также говорится о поддержке Украины и Израиля. Однако команда Джо Байдена может иметь запасной план для помощи Украине.

Джонсон выполняет свою партийно-политическую работу. Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк, отметив, что спикер Палаты представителей помогает Дональду Трампу стать президентом США. Он добавил, что это не связано с Украиной.

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"Команда (Байдена – 24 Канал) готовится. Если они не дадут деньги для Украины, то эти деньги создадут специальный фонд в Европе. Бельгия уже даже дала добро", – сказал политолог.

Затем эти средства будут использовать для нужд Украины. В задаток положат замороженные российские активы. Об этом уже писали западные СМИ.

То есть получится так, что у России не будут забирать деньги напрямую. Они станут залогом на помощь для Украины. Впоследствии стране-агрессору предложат погасить все эти расходы.

Россия понятно, что скажет "нет". Тогда залог автоматически станет собственностью Бельгии и тех стран, которые деньги давали. Такой план есть у Байдена. Штаты, я думаю, что деньги дадут определенные. Сколько – точно мы уже поймем несколько позже. То, что "план Б" существует для Украины, – это однозначно,

– подчеркнул Давыдюк.

По мнению политолога, американский президент Джо Байден имеет "в запасе" партнеров в Европе, которые могут давать раз в месяц 7 миллиардов.

Оружие можно купить, главное – деньги

Политолог отметил, что, если Украине выделят 20 миллиардов в Европе за месяц и скажут, чтобы "она себе купила оружие", то вооружение можно будет закупить у других стран. Например, на африканском рынке можно купить старое советское оружие. Закупить вооружение можно также в Пакистане или в Индии.

"Можно "дочистить" европейские склады. Причем, уже не постсоветские, а купить что-то новое. Япония, Корея – тоже крупные мировые производители оружия. Там тоже можно это все "почистить" и войти в заказ", – считает Николай Давыдюк.

Законопроект о помощи для Украины