Ирану уже почти ослабили санкции: почему он пошел на поставку оружия России

В Иране убеждены, что нового "ядерного соглашения" со странами Запада не будет. В то же время в Тегеране была найдена альтернатива предложениям Европы и США в тесном взаимодействии с Россией.

Иранская военная помощь Кремлю была бы в любом случае и не зависела бы от процесса переговоров Ирана со странами Запада. Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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Ориентация на Кремль

Эксперт отметил, что ориентировочно в мае у руководства Ирана созрело мнение, что "ядерного соглашения" со странами Запада не будет.

С тех пор они начали свой дрейф в сторону России. Результат иранской помощи России был безвозвратным. Тегеран все равно пошел бы на него. Россия для Ирана с одной стороны клиент, а с другой – опора. Через Россию они пытаются решать свои дела. Это взаимный обмен услугами: достаточно ценный и ценный для обеих сторон,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Тегеран идет на сотрудничество с Москвой даже сейчас, когда начались протесты и власть начала шататься.

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Положение дел по "ядерному соглашению"

Аналитик рассказал, что США и Европа поддерживали идею санкций против Ирана, несмотря на переговоры в Вене.

"Иранцы сами совершили несколько ошибок. Они требовали внести пункт о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) не является террористической организацией. Они требовали, чтобы были юридически обязательные пункты, которые больше не позволят отозвать соглашение ", – указал Данилов.

Он подчеркнул, что в 2015 году Иран добился "свободы рук" в регионе и свободы по ракетной программе в обмен на замораживание ядерной программы.

Сейчас они так же "торговали" ядерной программой, запугивая мир, чтобы восстановить позиции по КСИР и самое главное – свободу рук в регионе и в отношении ракетной программы. После того, как американцы на "корпус" не согласились, процесс зашел в тупик,

– резюмировал обозреватель.

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