Контакты укрепляются, – израильский журналист о помощи Украине от Иерусалима
В конце 2022 года новым премьер-министром Израиля стал Биньямин Нетаньяху. Пока трудно сказать, как Иерусалим будет дальше выстраивать свою политику по поводу войны в Украине.
Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер. По его словам, сложно предсказать дальнейшие шаги Биньямина Нетаньяху по поводу помощи Украине.
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В то же время, как сообщил Ауслендер, в ближайшее время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн планирует посетить Украину.
"Этот запланированный визит свидетельствует о том, что контакты между Иерусалимом и Киевом укрепляются", – отметил журналист.
"У нас по периметру страны пылает стена огня"
По словам Ауслендера, вдобавок и США, и Европа недвусмысленно просят власти Израиля оказать более активную помощь Украине в войне против России. Журналист отметил, что Иерусалим и сейчас поддерживает Киев.
Просто эта помощь непублична. Мы не Бельгия и даже не Германия. Мы сейчас одновременно ведем три военных кампании. У нас по периметру страны пылает стена огня,
– сказал Ауслендер.
Он добавил, что именно поэтому для Израиля в вопросах помощи Украине важно не идти наперекор интересам собственной национальной безопасности.
Сергей Ауслендер объяснил позицию Израиля по поводу войны в Украине: смотрите видео
Израиль может увеличить помощь Украине
Израильский журналист подчеркнул, что в Иерусалиме прекрасно отдают себе отчет, кто с кем воюет и что происходит. Там также понимается консолидированность Запада в отношении войны России против Украины.
Понятно, что Израиль помогает. И, возможно, эта помощь будет увеличена. Мы об этом узнаем через некоторое время,
– отметил Ауслендер.
Он добавил, что, оказывая помощь Украине, Иерусалим настаивает сохранение тайны.
"С точки зрения Израиля помощь важнее, чем слова", – сказал журналист.
Помощь от Израиля Украине: коротко
- С начала полномасштабной войны Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь. Однако страна помогает не только этим.
- Посол Израиля в Германии Рон Просор отметил, что в помощи Израилю Украине не все так просто. По его словам, Израиль помогает Украине, но "за кулисами и гораздо больше, чем известно".
- В январе посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что израильская сторона официально передает Украине технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах.
- Ранее глава МИД Израиля общался с российским коллегой Сергеем Лавровым. В США отметили, что в этом нет ничего плохого. Напротив, Соединенные Штаты будут только приветствовать возможные усилия со стороны Израиля или любой другой страны, направленные на окончание российской военной агрессии против Украины.