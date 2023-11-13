Требуют паритета: почему Германия до сих пор не передала некоторые виды вооружения Украине
Германия удваивает военную помощь для Украины. Вместо 4 миллиардов евро в 2024 году нашему государству выделят 8 миллиардов. Однако немцы никак не могут принять решение о передаче крылатых ракет Taurus.
Германии нужно финансовое окно, с которым страна будет работать в течение года исходя из потребностей Украины. Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.
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В приоритете баллистика
Конечно, украинцам хотелось, чтобы Германия предоставила Taurus, но, по мнению политолога, пока нет оснований говорить об этом. Сейчас для Украины в приоритете баллистика, в частности, ракеты ATACMS.
"Мы сможем вернуться к теме Германии и Taurus, когда Соединенные Штаты примут решение о предоставлении полноценных ракет с одной головкой ATACMS. Немцы говорят партнерам, мол, вы дали 10 или 12 ракет кассетных ATACMS. Вы же должны соблюдать принцип паритета, о котором мы договаривались в марте", – заметил Вигиринский.
Почему Германия удвоила сумму военной помощи: смотрите видео
Необходимость удвоения суммы
У ФРГ есть с Украиной долгосрочные контракты на поставку систем противовоздушной обороны, боекомплектов, средств для разминирования, понтонных переправ и т.д. Это все Германия предоставляет.
Если проанализировать пакеты помощи за последние два месяца, то как раз значительная помощь преимущественно идет от Германии. У них есть разработанный план оказания помощи,
– сказал политолог.
По его словам, на неотложную помощь, необходимость в которой может возникнуть в течение следующего года, например, нужно будет пополнить или отремонтировать парк Leopard, в Министерстве обороны оставалось 120 миллионов.
Украина будет принимать решение о подготовке к весенней военной компании, но 120 миллионов мало для того, чтобы оказать помощь. Далеко не разгуляешься, поэтому возникла необходимость в удвоении суммы,
– добавил Вигиринский.
Украинцы концентрируются на том, что нам не дают крылатые ракеты. Однако это не означает, что в следующем году Германия не будет предоставлять вооружение, которое будет использоваться как средства поражения на F-16.
Помощь от Германии: последние новости
- С 24 февраля 2024 года ФРГ предоставила Украине помощь на почти 24 миллиарда евро. Сейчас германское правительство готовит новый пакет зимней помощи нашему государству. Его основная задача – создание "защитного щита". "Зимний пакет" оценивается в 1,4 миллиарда евро.
- Немецкий оборонный центр Rheinmetall и акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" создали совместное предприятие, которое будет ремонтировать военную технику.
- В ходе визита в Германию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором оборонного концерна Rheinmetall. После обсуждения расширения сотрудничества оборонной промышленности Германии и Украины Кулеба заверил, что оружия станет больше.