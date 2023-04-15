Самолеты и деньги: Жданов рассказал о новой помощи от Польши и Японии

Украина получит военную помощь от Польши. Германия разрешила передать ВСУ советские самолеты типа МиГ-29. Кроме того, Япония выделит более 3 миллионов долларов на гуманитарную сферу Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что министр финансов Японии подтвердил, что деньги Украина получит в 2023 году.

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Польша передаст Украине 5 самолетов МиГ-29

Жданов отметил, что Польша попросила разрешение у Германии предоставить Украине 5 истребителей МиГ-29 из состава армии бывшей ГДР. Уже на следующий день правительство в Берлине приняло решение согласовать передачу самолетов.

Польша попросила разрешение у Германии передать нам из запасов ГДР 5 самолетов МиГ-29. Германия сразу же ответила, практически в течение одного дня было принято решение. Федеральное руководство согласовало заявку Польши на экспорт в Украину истребителей,

– сказал он.

Военный эксперт добавил, что, хотя государства Немецкая Демократическая Республика давно нет, в 1990 году произошло Воссоединение Германии, однако ее боевая техника осталась.

Жданов о помощи от Польши и Японии: смотрите видео

Украина получит средства от Японии в этом году

Олег Жданов подчеркнул, что Япония согласовала выделение Украине финансовой помощи более чем на 3 миллиона долларов. Министр финансов Суничи Судзуки заявил, что средства наше государство получит в 2023 году.

"Средства прямой бюджетной поддержки будут направлены на обеспечение финансирования расходов социальной, медицинской и гуманитарной сфер", – отметил военный эксперт.

Германия разрешила Польше передать Украине МиГ-29