Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що міністр фінансів Японії підтвердив, що кошти Україна отримає у 2023 році.
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Польща передасть Україні 5 літаків МіГ-29
Жданов зазначив, що Польща попросила дозвіл у Німеччини надати Україні 5 винищувачів МіГ-29 зі складу армії колишньої НДР. Вже наступного дня уряд у Берліні прийняв рішення погодити передачу літаків.
Польща попросила дозвіл у Німеччини передати нам із запасів НДР 5 літаків МіГ-29. Німеччина одразу ж відповіла, практично протягом одного дня було прийнято рішення. Федеральне керівництво погодило заявку Польщі на експорт в Україну винищувачів,
– сказав він.
Військовий експерт додав, що хоч держави Німецька Демократична Республіка давно немає, у 1990 році відбулось Возз'єднання Німеччини, однак її бойова техніка залишилась.
Жданов про допомогу від Польщі та Японії: дивіться відео
Україна отримає кошти від Японії цього року
Олег Жданов підкреслив, що Японія погодила виділення Україні фінансової допомоги на понад 3 мільйони доларів. Міністр фінансів Сунічі Судзукі заявив, що кошти наша держава отримає у 2023 році.
"Кошти прямої бюджетної підтримки будуть направлені на забезпечення фінансування витрат соціальної, медичної та гуманітарної сфер", – відзначив військовий експерт.
Німеччина дозволила Польщі передати Україні МіГ-29
- У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької Демократичної Республіки.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 13 квітня оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів МіГ-29. Про це він повідомив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні.
- За словами Моравецького, польські військові більше не потребують МіГ-29. Він зазначив, що польська військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників.