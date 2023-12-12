Не стоит это превращать в трагедию, – Данилов прокомментировал задержку помощи со стороны США

В Вашингтоне до сих пор не пришли к консенсусу в целом по бюджету на следующий год, в котором заложена поддержка Украины. В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны уверяет, что не стоит делать из этого трагедию.

В понедельник, 11 декабря, вышло очередное интервью секретаря СНБО Алексея Данилова в международной печати. В нем он, в частности, высказался о задержках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки.

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Задержка помощи от США – не трагедия

Как пишут журналисты, Данилов очень уверен, что американская оборонная помощь Киеву будет принята. В то же время, он стал называть цифры – то есть суммы, на которые наше государство может надеяться.

Если случится, что мы получим подарок к Рождеству (25 декабря – 24 Канал), мы будем этому рады. Но если это произойдет чуть позже, то не стоит делать из этого трагедию,

– констатировал чиновник.

Также секретарю СНБО задали вопрос, проиграет ли Украина войну, если помощь США прекратится. Собственно, Данилов исключил такую возможность, поскольку убежден: "Правда на нашей стороне".

Путин уничтожит нас на глазах человечества? Он будет убивать наших детей, наших женщин, наших пожилых мужчин? И весь мир будет смотреть с закрытыми глазами? Тогда должен быть вопрос: в каком мире мы живем?

Больше о перипетиях в Конгрессе США

В октябре администрация Байдена направила запрос в Конгресс о выделение 106 миллиардов долларов на национальную безопасность. Это средства, которые должны быть включены в бюджет США на 2024 год и распределены на следующие 4 аспекта: помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление защиты границы с Мексикой.

Для нашего государства из этой суммы предусмотрено около 60 миллиардов, однако, как пишут BBC, сейчас этот пакет помощи вовлечен во внутреннюю политическую борьбу. Собственно, парламентарии не могут прийти к консенсусу по вопросу защиты границы. Поэтому как раз задерживается выделение помощи со стороны Вашингтона.

По крайней мере, об этом говорила госпожа посол нашего государства в США Оксана Маркарова. По ее словам, о предоставлении помощи Украине в Конгрессе такой консенсус есть. Американские политики осознают, что вопрос обороноспособности нашего государства – это вопрос нацбезопасности США.

Среди прочего, в этом разговоре Данилов опроверг сообщения о "напряжении" в отношениях между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.