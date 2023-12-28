В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины

Лидер немецких Зеленых Омид Нурипур заявил, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины. Речь как о помощи деньгами, так и о материалах.

По словам немецкого политика, Европа будет усиливать помощь Украине. Ведь американский Конгресс ушел на каникулы, не проголосовав за помощь Киеву.

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Что заявили в Германии о помощи Украине от США

Вряд ли можно просто компенсировать то, чего американцы достигли к этому времени, ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины,

– заявил Омид Нурипур.

В свою очередь, Германия 22 декабря обновила перечень военной помощи Украине. На сайте немецкого правительства сообщили о передаче Украине трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями. Перед этим Берлин передал ВСУ уже 49 единиц этой техники.

Кроме того, 14 декабря Германия передала Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему. В настоящее время в Украине на боевом дежурстве находятся две установки Patriot.

Что известно о помощи от США