Несколько слов Зеленского оказали большое влияние на Джонсона и установили дедлайн: журналисты назвали их

Помощь от США, о положительных последствиях которой сейчас говорят все, буксовала в течение шести месяцев. Считается, что на неуступчивого спикера Майка Джонсона повлиял Дональд Трамп. Но издание Politico вспомнило и слова Зеленского.

Зеленский прямо говорил, что Украина проиграет войну без помощи США. Таким образом он пытался достучаться до американцев – и это сработало.

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Что именно сказал президент Украины

В декабре он встретился с Майком Джонсоном и сказал, что времени почти нет. Украина сможет продержаться под давлением России до марта или апреля. Эти слова повлияли на решение спикера одобрить военную помощь Украине, по крайней мере, так утверждают источники журналистов.

Еще Джонсона поразили отчеты разведки, которые тоже звучали довольно мрачно и зловеще. Об этом уже заявил он сам.

Таким образом, спикер Палаты представителей будто бы получил от президента Украины четкий дедлайн, к какому сроку следует оказать помощь. И Джонсон рискнул своей карьерой, хотя республиканцы угрожали уволить его.

"В последние две недели представители разведки и аналитики информировали законодателей на Капитолийском холме, включая Джонсона, о ситуации в Украине. Эти официальные лица заявили: они все больше верят, что планы Путина мобилизовать новые военные подразделения (в том числе новый кадровый состав военизированных боевиков), в сочетании с дополнительными боеприпасами из Пекина и уменьшением поддержки Киева Западом, вероятно, принесут ему победу в Украине – и быстрее, чем ожидалось, – если новая помощь США не придет", – сказано в материале.

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Какие последствия помощи от США