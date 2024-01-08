Шансы выросли: когда можно ожидать принятия финансовой помощи от США

В Конгрессе США согласовали проект финансирования работы американского правительства на 2024 год. После его принятия должно быть и голосование за пакет безопасности, 61 миллиард из которого могут предоставить Украине.

Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что шансы на принятие пакета помощи существенно выросли. Скорее всего, голосование состоится уже на следующей неделе.

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"Шансы очень высокие, но подождем. Во-первых, голосования, чтобы эта информация подтвердилась. Во-вторых, очень важно, чтобы в последний момент не возникло каких-либо претензий со стороны некоторых представителей Республиканской партии", – отметил Фесенко.

По его словам, предварительно формальных поводов откладывать голосование за пакет безопасности нет.

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Политолог напомнил, что представители Республиканской партии в прошлом году предлагали разделить большой пакет международной помощи на отдельные пакеты. В частности, чтобы финансирование границы с Мексикой было в одном пакете с Украиной.

Здесь могут быть определенные риски. Могут снизить объем помощи для Украины – проголосовать за этот пакет, но перераспределить его в пользу мексиканской границы. Традиционная позиция республиканцев – прежде всего деньги для Америки, а потом на другие международные цели,

– объяснил Фесенко.

В то же время политолог подчеркнул, что в настоящее время шансы на принятие общего пакета безопасности значительно выше, чем в конце прошлого года.

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