Передать достаточно – не проблема: сколько оружия хранится на складах США

Россия проводит информационно-психологическую операцию, когда распространяет нарративы якобы Запад не имеет достаточно оружия и не предоставит его Украине. Более того, еще во времена императоров Александра II и Александра III существовали специальные структуры, которые действовали похожим образом.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что для такой деятельности страна-агрессор никогда не жалела средств. А насчет поставок оружия Украине, все заявления оккупантов – манипуляция.

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Сколько оружия есть на складах США

По словам военного эксперта, если мы сомневаемся, имеют ли Соединенные Штаты достаточно оружия, то стоит сказать, что его просто невероятно много. Более того, говорится о средствах, которые сейчас просто хранятся на складах.

Только ракет ATACMS, которые нужно немного модернизировать, поменять топливо и восстановить системы прицеливания есть 3 – 4 тысячи. Самолетов F-16 произведено 4500, только у одних американцев их почти 900, то есть передать 200 машин не составляет никакой проблемы,

– отметил Петр Черник.

Стоит подчеркнуть, что на обороноспособность США это никак не повлияет. Например, ракет Tomahawk, которые сейчас просто стоят, есть более 7 тысяч единиц. Это не говоря о ядерной триаде, подводных лодках, крейсерах, эскадренных миноносцах и многом другом. Поэтому дело исключительно в политических решениях.

В американцев головоломка, как помочь нам выиграть войну, не поставив Россию на грань конечного развала. Это решение еще не принято, а второе – это ядерный шантаж, которым занимается Путин. Такая действительность,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Изменилась ли на Западе стратегия помощи Украине

В США отмечают, что не стоит рассчитывать на присутствие их войск в Украине. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон якобы провел тайный разговор с Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы убедить их действовать по-другому в ситуации с Украиной.

Неизвестно, действительно ли такой разговор был, но уже есть предпосылки говорить, что европейцы наращивают собственный боевой потенциал. Они восстанавливают заброшенные производственные циклы и такая деятельность будет только нарастать. Однако это будет не так быстро, как бы хотелось Украине.

Ребус, который пока не решен в геополитическом смысле: как нанести поражение и Путину и России, не развалив ее вдребезги. Пока это не оформят в прямые политические решения, то, к сожалению, война может продолжаться еще где-то до двух лет, потому что хлама на складах и бронетехники у россиян еще довольно много,

– подчеркнул Петр Черник.

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