Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що для такої діяльності країна-агресорка ніколи не шкодувала коштів. А щодо постачання зброї Україні, всі заявив окупантів – маніпуляція.

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Скільки зброї є на складах США

За словами військового експерта, якщо ми сумніваємось, чи Сполучені Штати мають достатньо зброї, то варто сказати, що її є просто неймовірно багато. Щобільше, мовиться про засоби, які наразі просто зберігаються на складах.

Лише ракет ATACMS, які потрібно трохи модернізувати, поміняти паливо й відновити системи прицілювання є 3 – 4 тисячі. Літаків F-16 вироблено 4500, тільки в одних американців їх майже 900, тобто передати 200 машин не становить ніякої проблеми,

– наголосив Петро Черник.

Варто підкреслити, що на обороноздатність США це ніяк не вплине. Наприклад, ракет Tomahawk, які зараз просто стоять, є понад 7 тисяч одиниць. Це не кажучи про ядерну тріаду, підводні човни, крейсери, ескадрені міноносці та багато іншого. Отож справа виключно у політичних рішеннях.

В американців головоломка, як допомогти нам виграти війну, не поставивши Росію на межу кінцевого розвалу. Це рішення ще не ухвалене, а друге – це ядерний шантаж, яким займається Путін. Тому така дійсність,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Чи змінилась на Заході стратегія допомоги Україні

У США наголошують, що не варто розраховувати на присутність їхніх військ в Україні. Водночас президент Франції Еммануель Макрон нібито провів таємну розмову з Джо Байденом та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб переконати їх діяти по-іншому у ситуації з Україною.

Невідомо, чи така розмова справді була, але вже є передумови говорити, що європейці нарощують власний бойовий потенціал. Вони відновлюють закинуті виробничі цикли й така діяльність тільки наростатиме. Однак це буде не так швидко, як би хотілося Україні.

Ребус, який поки не розв'язаний в геополітичному сенсі: як завдати ураження і Путіну та Росії, не розваливши її на друзки. Доки це не оформлять у прямі політичні рішення, то, на жаль, війна може тривати ще десь до двох років, бо мотлоху складах і бронетехніки у росіян ще доволі багато,

– підкреслив Петро Черник.

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