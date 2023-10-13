Проблема не в деньгах: повлияет ли война в Израиле на поставку оружия Украине от США

На следующей неделе президент США Джо Байден может огласить план финансирования для Украины и Израиля. Вероятно, проголосуют за это одним пакетом военной помощи.

В 2024 году в США состоятся президентские выборы, поэтому республиканцы все чаще будут "атаковать" демократов. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что помощь для Украины все-таки будет.

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В чем самая большая проблема

Когда говорится об отвлечении внимания от Украины, то, прежде всего, это касается не средств, а самого вооружения, которое есть на складах США. Деньги могут предоставить, но важнее – это количество оружия и снарядов к нему. По словам политтехнолога, Европа и США понимают, что нужно разворачивать дополнительные производства.

Проблема не в том, что не хватит денег, их дадут. Проблема в том, что само вооружение могут разделить: часть передать Израилю, а часть Украине,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Также нужно помнить, что производство снарядов или ракет является длительным процессом, поэтому нужно надеяться, чтобы хватило того, что сейчас есть на складах.

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Тизенгаузен отметил статью американского дипломата Дэниела Фрида, в которой фундаментально рассказано о том, как цивилизованный мир и в первую очередь США должны в долгосрочной перспективе бороться с Россией. Он подчеркнул, что вопрос не только в санкциях или в поставках оружия, но и в большом количестве незначительных моментов, которые могут сыграть решающую роль.

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