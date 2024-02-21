Байден признал вину США за выход из Авдеевки: повлияет ли это на решение о 60 миллиардах

Украинские защитники вышли из Авдеевки Донецкой области, чтобы сохранить жизни наших людей. Президент США Джо Байден признал, что на это повлияло бездействие Конгресса. Это может быть попыткой американского лидера склонить Конгресс к принятию необходимого Украине решения.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что есть еще одно событие, которое может повлиять на принятие Конгрессом решения о выделении Украине 60 миллиардов помощи.

Интересно ЕС готовит план по помощи Украине, если к власти придет Трамп, – Washington Post

Повлияет ли выход из Авдеевки на принятие помощи от США

Так, в Белом доме заявили, что из-за нехватки снарядов ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки. К этому привело затягивание голосования в Конгрессе США.

Об Авдеевке Байден лично сказал, что это, грубо говоря, США "сдали" Авдеевку. Это не наши обвинения, это сказал Байден,

– отметил Шейтельман.

Кроме того, по его словам, на решение Конгресса может повлиять смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Ведь пока на его, вероятно, убийство Кремлем не было политического ответа – только публицистические заявления, а не политические.

На этом фоне появилась информация о том, что администрация Байдена вроде бы работает над тем, чтобы передать Киеву новые ATACMS – с большим радиусом действия. Впрочем, из-за того, что помощь так и не приняли, пока подобное решение вряд ли получится утвердить. Так что, сейчас вопросом №1 остается выделение Украине 60 миллиардов помощи от США.

Что известно о 60 миллиардах помощи от Штатов