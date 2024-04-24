Республиканец откровенно сказал, почему так долго принимали помощь Украине

Помощь Украине от США уже принята в Палате представителей и Сенате. Поэтому вскоре она окажется на фронте, где ее ждали в течение полугода.

У многих американских политиков возникали вопросы, почему за законопроект о поддержке Украины так долго не голосовали. Об этом 24 Каналу рассказал американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус, добавив, что также был возмущен этим фактом.

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Почему было промедление с помощью

"Я откровенно скажу, что США – это не идеальная страна, у нас также есть много внутренних проблем. Конгрессмены, которые выступали против, просто хотят быть переизбранными. Они представляют Соединенные Штаты, где многие бедствуют, где большая преступность, инфляция, нелегальные мигранты", – рассказал лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка.

Поэтому избиратели говорят своим депутатам, что если они не поддержат их, и в первую очередь не решат их проблемы, а уже потом украинские, то никто за них не проголосует.

Если горит ваш дом, и горит дом соседа, то вы сначала будете спасать свой. Американцы имеют немало проблем. На улицы выходят тысячи людей против Израиля, есть антисемитские митинги, но и против Украины также, потому что такие люди также есть,

– добавил Борис Пинкус.

Однако за два года после полномасштабного вторжения населению США уже понятно, что такое Украина, на улицах висят сине-желтые флаги, на машинах наша символика, а в городах открыты центры для сбора помощи украинцам.

Может ли этот пакет помощи стать последним

Борис Пинкус выразил надежду, что Украина победит в войне еще в 2024 году. Уже сейчас мы можем увидеть увеличение помощи от стран Европы. Поэтому после голосования в Конгрессе, вероятно, состоится "цепная реакция".

В Европе сегодня 101 комплекс Patriot. Почему нельзя было передать Украине хотя бы десяток? Почему все ждали, пока США примут решение? Но я убежден, что начало будет иметь прекрасное продолжение. И так будет до полной победы Украины,

– отметил Борис Пинкус.

Относительно помощи, то стоит надеяться, что летом 2024 года на юбилейном саммите НАТО, Украину пригласят стать членом Альянса. Также должно быть принято решение о взаимопомощи между Украиной и США, похожее на то, которое уже существует между США и Израилем. Это было бы отличным вариантом.

Борис Пинкус добавил, что Соединенные Штаты непременно будут с Украиной до самого конца, ведь своих союзников они не покидают.

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