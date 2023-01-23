Как понимание российской проблемы сделало Польшу лидером помощи Украине

Польша является одной из стран, прекрасно понимающей причинно-следственные связи, вызванные российской агрессией. В отличие от Германии, ее правительство не наделено определенным романтизмом.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, польский народ прекрасно знает, что такое восстановление после войны.

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Смена лидерства в Европе

Александр Антонюк объяснил, что поляки прекрасно понимают, что старая Европа, которую олицетворяет сегодня Германия и Франция, оказались в эволюционном кризисе.

"Сейчас на основе той активности, которую осуществляют поляки, балтийские страны, а даст Бог и Украина, можно формировать коалицию, которая станет ключевой в европейской части", – подчеркнул он.

По мнению политолога, это касается и экономики, и населения, и оборонной сферы. Поэтому активность сегодня занимают те страны ЕС, которые относительно молоды, если сравнивать с государствами, которые учреждали Европейский Союз.

Наша война меняет и позиции, и политику, и приоритеты. Она формирует новых лидеров,

– подчеркнул Антонюк.

Он рассказал, что не последней по значению сейчас Великобритания, которая является охранником англосаксонских традиций.

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Личная травма Польши

Александр Антонюк подчеркнул, что у Польши очень хорошая историческая память на генетическом уровне. Потому что Вторая мировая война "прошлась" по стране и народу очень серьезно.

"Их одно время разделил Советский Союз с Германией. Затем и одни, и другие "прокатались" по их территории, выжигая все земли", - рассказал он.

По его словам, Варшава – это разрушенная столица, которая была восстановлена практически с нуля после Второй мировой войны. Польша не по рассказам знает о потере большого количества населения и памятников.

Политолог пояснил, что сегодняшняя страна-союзница Украины прекрасно отдает себе отчет в причинно-следственных связях.

Вспомним 2012 год, когда Россия убила руководство их страны под Смоленском. Это еще одна травма у поляков,

– заметил он.

К тому же поляки не выстраивали тесные отношения с Россией так, как это делали другие страны.

Отличие Польши от Германии

По словам Антонюка, ярким примером тесного сотрудничества является Германия.

Поляки далеки от романтизма, как это есть в Германии,

– подчеркнул он.

Практически со Второй мировой войны Германия и Россия сначала через Советский Союз имели коллаборацию и по бизнесу, и экономическим отношениям.

"Не забываем, что большое количество истеблишмента в Германии – это потомки людей, относящихся к агентурной сети", – пояснил он.

Однако политолог объяснил, что так произошло исторически, это не является претензией. Поэтому позиция немцев однозначна и понятна, но ее поддерживать и толеровать, однозначно, нельзя.

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