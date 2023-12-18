Конгресс США может принять помощь Украине на этой неделе, однако есть "но", – СМИ

Республиканцы и демократы в Конгрессе США заявляют о сдвигах в переговорах по безопасности границ. Однако сроки принятия решения остаются неопределенными.

Речь идет о пакете помощи, который предложил Байден – он включает финансирование Украины, Израиля и Тайваня. Звучат мнения, что это может произойти уже на этой неделе, однако есть убеждение, что сроком может стать следующий год.

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Сдвиг по пакету поддержки

Члены Сената уже несколько недель пытаются прийти к общему решению по вопросам финансирования безопасности США и союзных государств. На прошлой неделе сенаторы и Белый дом заявили об оптимистичных сдвигах, показывающих приближение соглашения по границе к завершению. Однако остаются вопросы.

Сенатор Джо Манчин в программе CNN "State of the Union" отметил, что потенциальное соглашение о границе может быть достигнуто уже на этой неделе. Сенатор Крис Кунс также надеется на принятие решения в ближайшее время. Он отметил, что неспособность достичь соглашения "была бы огромным подарком Владимиру Путину, Си Цзиньпину и ХАМАС".

Ну, мне нужно знать окончательные соглашения, но я, вероятно, поддержу это. Я общался с рядом участников переговоров. Эти выходные они упорно трудились. Я надеюсь, что мы сможем достичь вывода на этой неделе,

– сказал Кунс в эфире CBS News's.

В то же время сенатор Линдси Грэм предположил, что соглашение о границе будет достигнуто только в следующем году – он обвинил Белый Дом в выборе "плохой политики" в отношении границы.

Даже в случае достижения согласия между Сенатом и Белым домом, определенное противостояние возникнет в Палате представителей. Некоторые республиканцы заявляли, что они, вероятно, хотят более строгих положений о границе.

Дискуссии по пакету помощи