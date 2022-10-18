Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи
18 октября 2022 , 09:13Читати новину українською
Источник:Алексей Резников
Итальянское правительство предоставило Украине новый пакет военной помощи. Наша страна поблагодарила за это.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Таким образом, Италия продолжает поддерживать и помогать нашей стране.
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Италия предоставила пакет военной помощи
Мы очень благодарны правительству Италии и министру обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи Украины, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии.
– заявил Резников.
Министр подчеркнул, что Украина высоко ценит эту поддержку. К слову, деталей пакета помощи пока нет.
Кто еще помогает Украине
- Украина получит от Испании 4 системы ПВО Hawk. Помощь со стороны Испании анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- Евросоюз создал новую военную миссию для Украины и предоставил 500 миллионов на покупку оружия.
- Также ЕС увеличил размер военной помощи Украине до 3,1 млрд евро. Об этом сообщил Жозеп Боррель.
- Кстати, администрация президента США Джо Байден готовит новый пакет военной помощи Украине. В общей сложности США выделит на новый пакет 725 миллионов долларов.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что приоритетом Альянса стало предоставление дополнительных систем ПВО Украине.
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