Лидеры обеих партий достигли "консенсуса", – сенатор США о скорой помощи Украине и Израилю
Источник:ABC News
Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер заявил, что между лидерами Конгресса был достигнут "консенсус" относительно помощи Украине и Израилю. Руководители обеих партий согласились, что предоставить эту помощь надо быстро.
Это произошло во время разговора глав Республиканской и Демократической партии США с президентом Джо Байденом. Помощь Израилю и Украине в Палате представителей могут рассмотреть уже на этой неделе.
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Конгрессмены согласились действовать быстро по помощи
На пресс-конференции в Нью-Йорке демократ Чак Шумер выразил оптимизм, что на этой неделе может быть достигнут прогресс в оказании помощи как Израилю, так и Украине.
Шумер подчеркнул, что наиболее эффективным методом оказания помощи этим странам является одобрение Палатой представителей принятого Сенатом Дополнительного закона о национальной безопасности, который включает положения о помощи обеим странам.
Несмотря на то, что Сенат принял пакет на 95 миллиардов долларов в феврале, спикер Палаты представителей Майк Джонсон до сих пор не поставил его на голосование.
Лучший способ помочь Израилю восстановить свою противоракетную оборону и противодействие беспилотникам – это немедленное принятие этого дополнения. Израиль потратил около миллиарда долларов на свою оборону, и дополнение к закону о безопасности пополнит те средства противоракетной обороны и защиты от беспилотников, которые есть в системе "Стрела", системе "Праща Давида" и "Железном куполе",
– сказал Шумер.
До этого 14 апреля президент Байден провел дискуссии с ключевыми лидерами Конгресса, включая лидера большинства в Сенате Чака Шумера, спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла.
Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализе объявил в субботу, что на этой неделе Палата представителей скорректирует свой график, чтобы "сосредоточиться на законодательстве в поддержку Израиля и привлечении к ответственности Ирана и его террористических союзников". Конкретные детали законопроекта не были обнародованы, что оставляет неопределенность относительно того, чем он может отличаться от версии Сената.
США могут уже на этой неделе рассмотреть помощь Украине
- Глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер 14 апреля отметил, что уже на этой неделе нижняя палата американского парламента рассмотрит вопрос помощи Украине. По его словам, есть ожидания на то, что вопрос будет иметь подавляющую поддержку среди конгрессменов.
- В тот же день на фоне иранских обстрелов Израиля спикер Палаты представителей Майк Джонсон подтвердил, что на этой неделе планируют рассмотреть вопрос о финансировании помощи Израилю. Однако Джонсон не уточнил, будет ли это включать и помощь нашему государству.
- Стоит отметить, что во время вечернего обращения Владимир Зеленский отметил, что после атак Израиль не остался в одиночестве, а его поддерживали страны Запада. Поэтому он призвал действовать сильно и в помощи нашему государству.