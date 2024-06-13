Есть 2 разных варианта: в чем нюансы передачи Украине доходов от замороженных активов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в июле получит примерно 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. В то же время Венгрия выступает против предоставления процентов от заблокированных средств России на военные нужды Украины.

В то же время США предлагает собственный план по использованию российских активов. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что пока неизвестно, какая концепция будет принята окончательно – Евросоюза или США.

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Принципиальное решение еще не принято

В июле Украине поступят примерно 2 миллиарда евро по программе Ukraine Facility от ЕС. Глава Еврокомиссии анонсировала, что предположительно из этой суммы 1,5 миллиарда могут быть средствами от замороженных российских активов – так называемых непредвиденных доходов.

Основной объем замороженных российских активов размещен в Европе. В то же время в США – лишь 5,5 миллиарда долларов. Однако только в европейском депозитарии Euroclear хранятся ценные бумаги – евробонды, которые были куплены за российские деньги центральным банком России на 190 миллиардов,

– отметил экономист.

Каждый квартал по этим средствам происходит начисление процентов. Поскольку в 2022 году российские активы были заморожены, то в соответствии с европейским законодательством, эти проценты являются непредвиденными доходами и они не принадлежат России.

Урсула фон дер Ляйен формально анонсировала предоставление этих средств Украине, но принципиального решения европейские страны еще не приняли. На сегодня Европейский Совет не поддержал этот шаг из-за позиции Венгрии. Планируется в июне этот вопрос вынести на обсуждение на встрече министр финансов кран ЕС.

"План Б" от США

В то же время США предлагает создать на средства кредитов стран G7 условный фонд для Украины в размере 50 миллиардов долларов. Гарантом возврата этих средств Украиной в течение ближайших 10 лет должны выступать доходы от замороженных российских активов. Общий объем доходов по расчетам США составит 40 миллиардов долларов.

Это "план Б", если не сработает предложение главы Еврокомиссии из-за позиции Венгрии. Хотя Урсуле фон дер Ляйен, бесспорно, выгоднее с политической точки убедить Венгрию, чтобы эти деньги пошли не на обеспечение кредитов США, а на европейские предприятия ВПК,

– пояснил Олег Пендзин.

США, добавил он, будут давать деньги в виде кредитов, которые будут направлять на собственный ВПК. А потом будут отдавать оружие Украине.

"Поэтому есть определенная конкуренция между США и Европой, как эти средства использовать и через какие механизмы. Однако речь не идет о том, что эти деньги должны быть направлены напрямую в Украину. Если они пойдут через европейский фонд мира, то 90% из них получат европейские предприятия военно-промышленного комплекса, которые потом отдадут Украине оружие. И только 10% пойдут на восстановление Украины", – подчеркнул экономист.

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