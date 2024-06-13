Водночас США пропонує власний план щодо використання російських активів. Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що наразі невідомо, яка концепція буде ухвалена остаточно – Євросоюзу чи США.

До теми Завдяки замороженим російським активам: Україна отримає фінансову підтримку від G7

Принципове рішення ще не ухвалене

У липні Україні надійдуть приблизно 2 мільярди євро по програмі Ukraine Facility від ЄС. Глава Єврокомісії анонсувала, що імовірно з цієї суми 1,5 мільярда можуть бути коштами від заморожених російських активів – так званих непередбачених доходів.

Основний обсяг заморожених російських активів розміщений в Європі. Водночас в США – лише 5,5 мільярда доларів. Проте тільки в європейському депозитарії Euroclear зберігаються цінні папери – євробонди, які були куплені за російські гроші центральним банком Росії на 190 мільярда,

– зауважив економіст.

Кожний квартал по цих коштах відбувається нарахування відсотків. Оскільки у 2022 році російські активи були заморожені, то відповідно до європейського законодавства, ці відсотки є непередбачуваними доходами і вони не належать Росії.

Урсула фон дер Ляєн формально анонсувала надання цих коштів Україні, але принципового рішення європейські країни ще не ухвалили. На сьогодні Європейська Рада не підтримала цей крок через позицію Угорщини. Планується у червні це питання винести на обговорення на зустрічі міністр фінансів кран ЄС.

"План Б" від США

Водночас США пропонує створити на кошти кредитів країн G7 умовний фонд для України в розмірі 50 мільярдів доларів. Гарантом повернення цих коштів Україною впродовж найближчих 10 років мають виступати доходи від заморожених російських активів. Загальний обсяг доходів за розрахунками США складатиме 40 мільярдів доларів.

Це "план Б", якщо не спрацює пропозиція глави Єврокомісії через позицію Угорщини. Хоча Урсулі фон дер Ляєн, безперечно, вигідніше з політичної точки переконати Угорщину, щоб ці гроші пішли не на забезпечення кредитів США, а на європейські підприємства ВПК,

– пояснив Олег Пендзин.

США, додав він, будуть давати гроші у вигляді кредитів, які спрямовуватимуть на власний ВПК. А потім віддаватимуть зброю Україні.

"Тому є певна конкуренція між США та Європою, як ці кошти використати і через які механізми. Однак не йдеться про те, що ці гроші мають бути спрямовані напряму в Україну. Якщо вони підуть через європейський фонд миру, то 90% з них отримають європейські підприємства військово-промислового комплексу, які потім віддадуть Україні зброю. І лише 10% підуть на відновлення України", – наголосив економіст.

Допомога Україні з боку Євросоюзу