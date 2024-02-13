Надо умножить эту сумму, – литовский депутат высказался о предоставлении 50 миллиардов Украине

Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в противостоянии полномасштабной агрессии России. Литовский евродепутат оценил помощь от ЕС.

Литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс рассказал, как он относится к предложенному плану помощи Украине. Он отметил, что у Евросоюза единая стратегия, над которой там работают, и это действительно победа Украины, говорится в тексте 24 Канала.

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50 миллиардов – это начало

По словам Ауштрявичюса, дополнительный план нам не нужен. Он отметил, что нужно продолжать и приумножать усилия.

Поэтому нет никаких громких заявлений – мы должны просто продолжать помогать, сохранять спокойствие и идти вперед,

– объяснил он.

Европа все лучше ориентируется в том, что происходит в Украине, и поддерживает ее, хотя и имеет определенные ограничения в системах. Литовский депутат в своем выступлении сказал, что ценит предоставление Украине 50 миллиардов, но стоит умножить эту сумму.

50 миллиардов евро для четырех лет – это ничто, принимая во внимание масштаб вызовов, с которыми сталкивается Украина. Я надеюсь, что эта годовщина войны будет последней,

– отметил Ауштрявичюс.

По его словам, Европейский Союз будет поддерживать Украину, ведь не имеет альтернативы. Таким образом также реализуют долгосрочную политику ЕС.

Когда мы говорили о стабильном и объединенном европейском континенте, когда мы поощряли всех к реформам, к демократическим преобразованиям, и когда Украина сделала эти усилия, мы должны ценить и выполнить наше обещание до конца,

– убежден литовский депутат.

Он отметил, что Евросоюзу также важно поддерживать Украину, чтобы сохранить доверие к себе.

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