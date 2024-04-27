Что может подтолкнуть Шольца активнее помогать Украине: неожиданный метод

Олаф Шольц, канцлер Германии, в очередной раз заявил, что против предоставления Taurus Украине. Эта позиция Шольца удивительна, ведь Германия отправляет в нашу страну системы ПВО и разнообразно поддерживает, однако категорически против поставок дальнобойных ракет. Это вызывает неоднозначные дискуссии в мире, в частности, критику в сторону канцлера.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал 24 Канала, что такая критика может повлиять на быстроту принятия решений Шольца. Его партнеры по коалиции в Германии также не согласны с решением канцлера относительно ракет Taurus для Украины.

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Что может изменить позицию Шольца

Иван Усс отметил, что недавно появилась информация о том, что была трехчасовой ужин между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Есть информация, что темой была Украина.

Если Шольц не хочет утратить лидерство в Германии или инициативу в поддержке Украины, то ему также нужно делать определенные заявления, вроде тех, которые делал Эммануэль Макрон,

– предположил он.

Есть риск, что такое давление от партнеров на Шольца сработает в обратном направлении. Однако, по мнению Ивана Уса, учитывая прагматичность Германии, критика подтолкнет канцлера в нужную сторону.

Он поймет, какую правильную сторону этой истории стоит занять, чтобы потом можно было сказать, что Германия сыграла ведущую роль в победе Украины,

– сказал Усс.

Возникает все же расхождение, ведь Германия оказывает Украине важную помощь, но отказывается предоставлять ракеты Taurus и отрицает вопрос введения иностранных войск на территорию Украины.

Это все вызывает вопросы. Неизвестно ли, Шольц действительно хочет видеть победу Украины, а не откладывать гипотетически возможную войну России и Германии в случае поражения Украины,

– высказался Иван Усс.

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