Есть два пункта: чего ждать Украине от законопроекта о помощи США
Уже в эту субботу, 20 апреля, Конгресс США рассмотрит вопрос финансовой помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Есть нюансы, ведь частично она может быть предоставлена в кредит и должна исключать пенсии.
Народный депутат, заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал 24 Каналу, что на сегодня законопроект уже опубликован. У конгрессменов есть 72 часа для того, чтобы его просмотреть и внести правки, ведь в субботу вечером должно состояться финальное голосование.
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Возможно, придется еще ждать
Если конгрессмены уложатся в эти временные рамки, дальше законопроект пойдет в Сенат.
И здесь также вопрос, задержится ли Сенат еще на несколько дней для того, чтобы проголосовать за этот законопроект и направить его в Белый дом для подписания президентом. Возможно, придется ждать, потому что следующая неделя непленарная для Сената,
– отметил Чернев.
Законопроект содержит почти 61 миллиард долларов, из которых на прямую финансовую поддержку украинского бюджета, исключая пенсии, выделено 7,8 – 7,9 миллиардов.
По словам народного депутата, это меньше, чем было в предыдущем, но логично, потому что Украина уже полгода как без финансирования.
До конца сентября эти средства должны быть потрачены, и только эта сумма предоставляется в виде кредита. Вся остальная сумма – военная помощь, которую мы можем тратить до сентября 2025 года,
– сказал Егор Чернев.
Он добавил, что этот кредит – условный, то есть сразу в законопроект закладывается право президента Байдена списать 50% кредита за полгода. Конечно, с согласования Конгресса.
Два пункта
Егор Чернев отметил, что есть два пункта, которые отличают этот законопроект от того, который был проголосован в Сенате ранее:
- первый – указаны конкретные цели помощи, то есть помощь для победы Украины, что переворачивает подходы к обеспечению украинской армии;
- второй – прямым текстом впервые за время помощи из Соединенных Штатов для Украины указана номенклатура вооружения – это дальнобойные ракеты ATACMS, на которые Украина так долго ждала.
Когда этот законопроект будет подписан президентом, я надеюсь, что все же эти дальнобойные ракеты ATACMS появятся в Украине и существенно могут изменить ход этой войны,
– подчеркнул нардеп.
Помощь Украине от США: что известно
- Разговоры о выделении помощи для Украины начались в США еще осенью 2023 года, но ни к чему не привели.
- В феврале 2024 года Сенат проголосовал за пакет о международной помощи в размере 60 миллиардов долларов для Украины, 14 – для Израиля, 9,15 миллиардов – на гуманитарные нужды Газы и Западного берега реки Иордан, еще 4,83 миллиарда долларов – на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе вместе с Тайванем и для сдерживания агрессии со стороны Китая. Всего этот пакет предусматривал 95,3 миллиарда долларов.
- Ситуация с финансовой помощью несколько месяцев была неопределенной из-за напряженности между республиканцами и демократами.
- В апреле между лидерами Конгресса наконец был достигнут "консенсус" относительно помощи Украине и Израилю, которую хотели разделить на отдельные пакеты.