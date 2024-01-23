Если Конгресс не примет помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия", – Кирби

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что мир наблюдает за решением США предоставить Украине помощь. Кирби заверил, что в случае, если США стремятся сохранить глобальное лидерство в этом вопросе, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь Киеву.

Джон Кирби на брифинге 22 января подчеркнул, что за помощью Украины от США внимательно следит и президент России Владимир Путин, и лидер Китая Си Цзиньпин, пишет 24 Канал.

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Что заявил Кирби о помощи Украине

Президент (Джо Байден – 24 Канал) осознает, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем… Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как мы действуем, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине,

– вспомнил Кирби.

Он также отметил, что США буквально лидировали не только во вкладах, но и координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома ответил на вопрос, что будет, если Конгресс откажется принимать дальнейшую помощь Украине. По его словам, тогда американское лидерство пошатнется. Потому что некоторые страны тоже пересмотрят свои взносы.

И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины,

– сказал чиновник Белого дома.

Помощь от США: коротко