Маккарти заявил, что не заключал соглашение с Белым домом о помощи Украине
Источник:CNN
Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Он заявил, что не заключал стороннее соглашение о помощи Украине.
Об этом Маккарти заявил во время пресс-конференции 3 октября. Кстати, накануне сообщалось, что отставка спикера Палаты представителей США может иметь определенные последствия для помощи Украине.
Важно Спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти отправили в отставку
Маккарти не заключал соглашение с Белым домом о помощи Украине
По словам Маккарти, он не заключал соглашение с Белым домом о дополнительной помощи Украине. В то же время он подчеркнул, что поддерживает обеспечение Украины вооружением.
Я поддерживаю вооружение для Украины. Это значит не отправлять им деньги, а вооружать Украину. Но я был в Белом доме еще до того, как они прислали приложение, я сказал: "Вы, ребята, делаете все неправильно, просто посылая это как приложение",
– сказал Маккарти.
Отметим, что в последнем законопроекте о финансировании не было предусмотрено дополнительное финансирование для Украины.
Что этому предшествовало
- Напомним, что недавно республиканцы в Палате представителей Конгресса США решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украины. Их должны были предоставить нашему государству в рамках нового оборонного бюджета на 2024 год.
- Эти деньги были направлены на поддержку обучения военных Украины и закупку оружия.
- В то же время глава Комитета по регламенту Том Коул заявил, что будет рассмотрен отдельный законопроект о выделении Украине суммы в 300 миллионов долларов.
- Кстати, в решающем случае Палата представителей США может продвинуть законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, где изымается финансирование, против которого выступают ультраправые республиканцы, для Украины.