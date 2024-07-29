Должны были бы дать абсолютно все: может ли Байден нарастить поддержку Украины до конца каденции

Украина с помощью дронов наносит болезненные удары врагу на его территории. Однако россияне, опасаясь возможных атак дальнобойным западным оружием, передислоцируют свою авиацию вглубь страны.

Джозефу Байдену остается несколько месяцев до конца его президентской каденции, поэтому в Белом доме могут решиться предоставить разрешение Украине бить по территории России американским оружием дальнего радиуса действия. Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн и общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин прокомментировали в разговоре с 24 Каналом такую возможность и ее последствия.

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Байден может пойти на уступки

По мнению Уриэля Эпштейна, администрация Байдена в следующие несколько месяцев предоставит больше вооружения Украине, в частности дальнобойного.

Несмотря на то, что рейтинг Камалы Харрис гораздо выше, чем у Байдена, все равно Дональд Трамп имеет большую популярность и может выиграть выборы президента. В таком случае помощь Украине не будет гарантирована,

– предположил он.

Это не означает, что завтра Байден будет посылать Украине F-16. Однако он может пойти на уступки, в частности, позволит бить по территории России, предоставит больше оружия. В общем, как считает Эпштейн, действующий президент должен предоставить абсолютно все из более 60 миллиардов, что Конгресс США выделил на помощь Украине.

"В то же время Джейк Салливан, советник Байдена по нацбезопасности, очень боится эскалации, несмотря на то, что Россия постоянно повышает ставки в войне. Поэтому изменения по помощи Украине должны произойти, однако разворот на 180 градусов в этом вопросе вряд ли произойдет", – заметил Эпштейн.

Приход к власти Трампа не гарантирован

Юрий Рашкин также считает Салливана осторожным человеком. Однако сейчас среди демократов нет политиков, которые могли бы работать в Белом доме и иметь более агрессивную позицию в отношении России.

В случае победы на выборах кандидата от демократов, в новой администрации Салливан может занять должность госсекретаря, ведь он "хорошо о себе заявил". Мол, "Россия больше ни на кого не напала", а "Третья мировая война не началась". Поэтому это "успех" доктрины Салливана,

– подчеркнул Рашкин.

Сейчас существуют два варианта развития события – долговременный и короткий.

Долговременный план. После того как стало известно, что кандидатом от демократов может стать Камала Харрис, в России осознали, что приход к власти Трампа не гарантирован. Это означает, что Путину еще 4 года придется решать вопрос с войной в Украине, вместо обещания экс-президента "за 24 часа закончить войну".

Короткий план. Байден не хочет допустить ошибку, которую сделал Барак Обама. Тот был уверен, что в выборах 2016 года победит Хиллари Клинтон, в не Трамп.

Поэтому действующий президент не хочет упустить возможность и время, если Харрис не удастся стать президентом. Байден, по мнению Рашкина, будет активно вести себя до конца своей каденции, однако он не пересечет "красных линий" по нанесению ударов "по Кремлю и Москве".