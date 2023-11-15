Вопрос о помощи Украине находится в критической точке, – Госдеп США

В Государственном департаменте США заявили, что вопрос о помощи Украине находится в критической точке. Ведь США исчерпали ориентировочно 95% своих средств на оказание помощи Украине в сфере безопасности.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга 14 ноября заявил, что помощь Украине в сфере безопасности очень важна. Кстати, 14 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без денег Украины и Израиля.

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Что говорят в Госдепе о помощи Украине

Мы считаем, что это срочно, чтобы Палата (представителей США – 24 Канал) приняла дополнительные запросы, которые мы сделали, не только для финансирования помощи в безопасности Украины, не только для финансирования помощи в безопасности Израиля, но и для финансирования гуманитарной помощи, которую мы просили для народа Газы. Мы считаем, что это очень важно как для их безопасности и благосостояния, так и для долгосрочных интересов безопасности Израиля,

– заявил Мэтью Миллер.

Перед этим Сенат США сказал, когда рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине. В частности, речь идет о сроках после Дня Благодарения – то есть после 23 ноября.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что комбинированный пакет национальной безопасности включает помощь Израиля, Украины, Тайваня и укрепление границы с Мексикой. Он заверил, что "очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены – по Украине, Израилю, гуманитарному и индийско-тихоокеанскому".

Что этому предшествовало