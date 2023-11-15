чРечник Державного департаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу 14 листопада заявив, що допомога Україні в сфері безпеки є дуже важливою. До речі, 14 листопада Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без грошей Україні та Ізраїлю.
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Що кажуть в Держдепі про допомогу Україні
Ми вважаємо, що це терміново, щоб Палата (представників США – 24 Канал) ухвалила додаткові запити, які ми зробили, не лише щодо фінансування допомоги в безпеці Україні, не лише для фінансування допомоги у безпеці Ізраїлю, але й для фінансування гуманітарної допомоги, яку ми просили для народу Гази. Ми вважаємо, що це надзвичайно важливо як для їхньої безпеки та добробуту, так і для довгострокових інтересів безпеки Ізраїлю,
– заявив Метью Міллер.
Перед цим Сенат США сказав, коли розгляне запит Байдена про допомогу Україні. Зокрема, мовиться про терміни після Дня Подяки – тобто після 23 листопада.
Лідер республіканської більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що комбінований пакет національної безпеки включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та укріплення кордону з Мексикою. Він запевнив, що "дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, гуманітарного та індійсько-тихоокеанського".
Що цьому передувало
- Президент США Джо Байден хоче переконати Конгрес США допомогти Україні та Ізраїлю новим пакетом допомоги на 106 мільярдів доларів. З цих грошей понад 61 мільярд доларів планують виділити для Києва.
- Водночас новий спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон хоче розділити допомогу Україні та Ізраїлю. Ба більше, допомогу Україні він відніс до пакета допомоги з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.
- Водночас Білий дім та Сенат піддали критиці пакет допомоги від Майка Джонсона та відхилили його проєкт щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.