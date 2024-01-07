Одобрит ли Конгресс США финансирование Украины до февраля: спикер Джонсон назвал важные условия

Майк Джонсон пообщался с журналистами. У спикера Палаты представителей США поинтересовались, успеет ли Конгресс договориться о финансировании Украины до февраля 2024 года.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгрессмены-республиканцы ждут объяснений от администрации Джозефа Байдена. Именно от этого будут зависеть сроки принятия новой финансовой помощи для Украины.

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Чего именно хотят республиканцы

Отвечая на вопрос о финансировании Украины, Джонсон заявил, что существуют "более важные вещи".

Есть две вещи, которые необходимы: мы должны обеспечить защиту границы США, прежде чем мы защитим любую другую границу,

– сказал он.

Кроме защиты американской границы, Джонсон назвал еще одно условие. Представители Республиканской партии в Конгрессе хотят услышать от администрации Байдена объяснения, что является конечной целью в Украине и как ответственно США будут относиться к расходам этих ресурсов. По его словам, пока Белый дом не предоставил республиканцам необходимую информацию.

Что говорят эксперты о ситуации в Конгрессе

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок не так давно в комментарии 24 Каналу предположил, что текущая политическая борьба в США завершится заключением соглашения между политсилами. По его мнению, демократы могут поставить ультиматум республиканцам, разыграв карту допуска Дональда Трампа к президентским выборам.

Напомним, политолог Владимир Фесенко назвал жесткую, агрессивную и конфликтную борьбу между демократами и республиканцами в Конгрессе главной проблемой. Поэтому конгрессмены после завершения своих каникул не будут сразу голосовать за выделение финансирования для Украины.

Ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник прокомментировал слова спикера Госдепа США Мэтью Миллера, что помощь Украине от США может в будущем перейти на другой, уже не столь высокий уровень. Эксперт считает, что стратегия Вашингтона по поддержке нашего государства в целом остается неизменной.