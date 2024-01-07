Одобрит ли Конгресс США финансирование Украины до февраля: спикер Джонсон назвал важные условия

7 января 2024, 23:36
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Источник:

CBS News

Майк Джонсон пообщался с журналистами. У спикера Палаты представителей США поинтересовались, успеет ли Конгресс договориться о финансировании Украины до февраля 2024 года.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгрессмены-республиканцы ждут объяснений от администрации Джозефа Байдена. Именно от этого будут зависеть сроки принятия новой финансовой помощи для Украины.

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Чего именно хотят республиканцы

Отвечая на вопрос о финансировании Украины, Джонсон заявил, что существуют "более важные вещи".

Есть две вещи, которые необходимы: мы должны обеспечить защиту границы США, прежде чем мы защитим любую другую границу,
– сказал он.

Кроме защиты американской границы, Джонсон назвал еще одно условие. Представители Республиканской партии в Конгрессе хотят услышать от администрации Байдена объяснения, что является конечной целью в Украине и как ответственно США будут относиться к расходам этих ресурсов. По его словам, пока Белый дом не предоставил республиканцам необходимую информацию.

Обратите внимание! Майк Джонсон стал спикером Палаты представителей Конгресса США 25 октября 2023 года. Он является поклонником Дональда Трампа и критиком помощи для Украины. Подробности о его биографии можно прочитать – здесь.

Что говорят эксперты о ситуации в Конгрессе

  • Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок не так давно в комментарии 24 Каналу предположил, что текущая политическая борьба в США завершится заключением соглашения между политсилами. По его мнению, демократы могут поставить ультиматум республиканцам, разыграв карту допуска Дональда Трампа к президентским выборам.
  • Напомним, политолог Владимир Фесенко назвал жесткую, агрессивную и конфликтную борьбу между демократами и республиканцами в Конгрессе главной проблемой. Поэтому конгрессмены после завершения своих каникул не будут сразу голосовать за выделение финансирования для Украины.
  • Ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник прокомментировал слова спикера Госдепа США Мэтью Миллера, что помощь Украине от США может в будущем перейти на другой, уже не столь высокий уровень. Эксперт считает, что стратегия Вашингтона по поддержке нашего государства в целом остается неизменной.

Автор: Петро Залива