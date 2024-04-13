Очень хорошая новость: как спикер Джонсон заручился поддержкой демократов
Экс-президент США Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном заявил, что не против предоставления помощи Украине. Однако он отмечает, что это должен быть заем.
Майку Джонсону удалось построить диалог и с республиканцами, и с демократами и создать коалицию своих сторонников. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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Джонсон создал коалицию
Валерий Клочок отметил, что Майк Джонсон создал себе коалицию из республиканцев и демократов, которая сегодня насчитывает большинство в Палате представителей США. Он очень хорошо ведет переговоры с демократами.
Джонсон действительно очень удачно балансирует сейчас между республиканцами и демократами, подготовил соответствующий законопроект и вчера согласовал его с Трампом. Трамп, понимая, что дальше он не может уже управлять этим процессом. Кризисом, который он создал, блокируя помощь Украине, выдвигая требования демократам,
– сказал он.
Демократы также стали перед выбором. Они получат критику со стороны мира, если не согласятся даже на заем. Трамп понимает, что не добьется выполнения всех своих требований. Он видит, что уже есть сформированная коалиция.
"Это история о политическом компромиссе, который достигался с помощью Джонсона. Он здесь сыграл очень мастерски. Сейчас фактически ему удалось заручиться поддержкой демократов. Этот документ будет проголосован. Трамп его похвалил", – считает аналитик.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" уверен, что за заем для Украины проголосуют. Вероятно, законопроект получит абсолютное большинство. Там могут быть незначительные изменения, которые быстро пройдут, и этот документ может быть очень быстро подписан. Это очень хорошая новость.
Трамп не против помощи, но есть нюанс: что известно
- В пятницу, 12 апреля, спикер Палаты представителей Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю. После этой встречи он поехал к Дональду Трампу на виллу Мар-а-Лаго.
- После встречи со спикером Палаты представителей бывший президент США заявил, что не против предоставления помощи Украине, но она должна выделяться не как "подарок", а как заем. Он добавил, что Европа "должна активнее участвовать и давать деньги. Они должны давать что-то соразмерное".
- После такого заявления Трампа о займе демократы в обеих палатах Конгресса заявили, что готовы говорить о помощи Украине. В частности, они отметили, если заем поможет выйти из тупика, то они готовы ее поддержать. Однако этот вариант они одобряют меньше всего.
- Заметим, что ранее Трамп высказывался против предоставления помощи от США. Он аргументировал это тем, что это "не имеет жизненно важных интересов США", а также отмечал, что этот вопрос должен лечь на Европу.