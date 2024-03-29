Европа на пороге войны: почему отличается позиция 2 крупнейших стран ЕС по поддержке Украины

В последнее время от союзников Украины звучат разные мнения и нарративы относительно того, как продолжать поддерживать нашу страну. Пока канцлер Германии Олаф Шольц сдерживается относительно передачи ракет Taurus, президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможности отправки войска в Украину.

Свидетельствует ли это о разногласиях между партнерами относительно того, как в дальнейшем поддерживать ВСУ, ответил 24 Каналу дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко. К слову, на 16 Киевском форуме по безопасности посол Франции в Украине заявил, что некоторые страны поддержали идею Макрона по отправке войск в Украину.

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Сдержанная Германия и смелая Франция

По мнению дипломата, между союзниками Украины могут возникать различные технические разногласия. Сейчас Макрон просто опережает время своими идеями и с пониманием ситуации. В то же время Шольц более взвешенный, консервативный и сдержанный, но он также понимает, что как Германия, так и Франция – в предвоенной ситуации.

Роль Макрона – будить Европу. Он справляется с этим, но лучше, чтобы к заявлениям подтягивалась практическая помощь,

– отметил Осипенко.

По его словам, лидеры Франции и Германии понимают, что вскоре война может быть в Европе. Иначе бы они не разрабатывали финансовые программы в поддержку ВПК, восстановление армии и тому подобное.

Сейчас политики по-разному оценивают ситуацию. Один, чтобы не дразнить Россию, высказывается более сдержанно, а другой будит Европу, мол, вставайте, потому что война уже на пороге.

Почему Шольцу трудно принимать решение о передаче оружия

Германия тесно сотрудничала с Россией. Берлин обеспечивал Москву инвестициями, технологиями, строил полигоны для специальных войск российских.

Также дружбу между Россией и Германией подчеркивает строительство газопроводов в обход Украины. Они вместе зарабатывали деньги на европейском рынке, продавая газ в розницу по всей Европе.

Глубина сотрудничества между странами была огромная,

– подчеркнул дипломат.

Германия также участвовала в инициативе газ в обмен на трубы. Страна помогала Кремлю строить огромные газопроводы, которые шли через Украину.

Соединенные Штаты Америки еще тогда выступали против этой инициативы и сказали, что это опасно для обеспечения безопасности Европы. Однако немцы не послушали и сделали по-своему, чтобы сделать свою экономику эффективной и повысить политическое влияние страны.

Алгоритм мирного времени и сотрудничества с Россией, когда немцы взращивали страну-агрессора, сейчас сложно изменить. Потому что Шольц представляет политическую партию, которая начинала этот алгоритм, и отказаться и развернуться на 180° в политическом плане чрезвычайно сложно для него,

– добавил Осипенко.

При этом надо быть честными и признать, что Германия – вторая страна, после Соединенных Штатов Америки, по объемам предоставленного оружия. Несмотря на то, что риторика сдержанная, но помощь идет огромная и гораздо больше, чем даже от Франции, которая делает смелые заявления.

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