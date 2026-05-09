Об этом 24 Каналу рассказал Валерий Чалый, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 - 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 - 2015), сообщив, из каких еще американских источников наша страна имеет поддержку. Также в конце апреля 2026 года Пентагон разблокировал военную помощь Украине, что составляет 400 миллионов долларов. Ранее ее выделение принял Конгресс.

Как осуществляется помощь Украине от Соединенных Штатов?

"Сотрудничество между Украиной и США гораздо шире. Не все его детали знает даже Дональд Трамп. Ему и не нужно все знать. Соединенные Штаты поддерживают Украину. И это касается не только нас. Без их поддержки сейчас и в Европе была бы просто катастрофическая ситуация", – подчеркнул Чалый.

Дипломат отметил, что по помощи Украине со стороны США есть реальность, а есть возможности. Относительно реальности, то это все, что касается публичных месседжей – взаимодействие в сфере оборонных технологий, поставки, а не только продажа, вооружений в рамках программы PURL.

Стоит знать. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – инициатива, которую начали США и НАТО. В ее рамках страны-члены НАТО выделяют средства на финансирование закупок американского вооружения, которое затем предоставляется Украине. Благодаря PURL удается оперативно обеспечить Силы обороны Украины необходимым оружием и техникой.

"На 2026 год предусмотрено 400 миллионов долларов для Украины в оборонном бюджете Соединенных Штатов. Этого не хватит даже на Patriot, но главное, что эти средства существуют, эти направления записаны и их можно увеличивать", – подчеркнул экс-посол Украины в США.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отмечал, что поставки вооружения от США не прекратились. Однако в рамках инициативы PURL Киев испытывает дефицит, в частности, средств ПВО. Президент отметил, что поддержка Вашингтона через инициативу PURL "является важной для Украины".

Также США выделяют средства на частичное финансирование реабилитации украинских раненых. Кроме того, по его словам, остались другие программы, хотя USAID фактически ликвидировано. Однако, поскольку это было сделано не идеально с юридической точки зрения, то программа USAID будет восстанавливаться.

В то же время существуют американские проекты по поддержке Украины, которые не связаны с Белым домом или Государственным департаментом, где финансирование сократилось на 34%,

– отметил Валерий Чалый.

Есть в Украине фонд "Возрождение", который, как отметил дипломат, существует на средства Джорджа Сороса. Есть проекты семьи миллиардера Уоррена Баффета, которые не очень афишируются. Но из тех, что озвучивались публично, есть инициативы, связанные с поставкой оборудования для украинской энергетики.

К слову. Говард Баффет, сын миллиардера, является одним из крупнейших благотворителей для Украины. Он предоставил более 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь после полномасштабного вторжения. Фонд Howard G. Buffett Foundation поддерживает в нашей стране проекты, в частности, связанные с помощью лечебным учреждениям, ремонтом поврежденных домов, сферой продовольственной безопасности.

Что известно о помощи Украине со стороны США?

Государственный департамент США сообщил о возможной продаже Украине боеприпасов типа Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER), а также оборудования для обслуживания боеприпасов JDAM, запасные и ремонтные части и сопутствующее оборудование на сумму в 373,6 миллиона долларов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает "достижением" администрации Дональда Трампа решение о полном прекращении закупки оружия для Украины. Он добавил, что постоянно был против поддержки Киева и до сих пор считает ее ненужной.

Владимир Зеленский ответил Джей Ди Вэнсу, подчеркнув, что помощь США является критически важной для Украины и Европы. Также он выразил надежду, что США не прекратят поддерживать Киев.