Могут и заменить: в США есть силы, которые не позволят Трампу слить Украину
- В США есть политики, которые поддерживают Украину, несмотря на позицию Дональда Трампа, и готовят новый бюджет для Украины.
- В 2026 году США планируют сократить бюджет на закупки вооружений для Украины, но рассматривается создание отдельного бюджета для помощи Киеву.
Все настойчивее из США звучат заявления об уменьшении объемов военной помощи для Украины. Такая позиция Белого дома вполне устраивает Кремль и демонстрирует намерение США фактически отвернутся от Украины в ее противостоянии с Россией.
По мнению члена Республиканской партии и общественного деятеля Бориса Пинкуса, которое он высказал 24 Каналу, в США есть политики, для которых принципиально важна поддержка Украины. Они готовы помочь Киеву несмотря на то, какую позицию по этому поводу имеет Дональд Трамп и его окружение.
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Трамп не хозяин
Пинкус отметил, что США не будут сливать Украину, потому что в Америке нет диктатуры, а Дональд Трамп не является ее хозяином.
Хозяином Соединенных Штатов является народ, который имеет своих представителей. Именно они принимают законы и заставляют президента их выполнять,
– подчеркнул общественный деятель.
В ближайшие дни, по его словам, должны быть рассмотрены законы о введения драконовских санкций против России.
Также известно, что до конца лета 2025 года исчерпывается военный бюджет для Украины, принятый еще при президентстве Джозефа Байдена. Однако в обеих палатах Конгресса готовят новый бюджет для Украины.
Вопреки позиции Трампа, как отметил республиканец, этот бюджет формируется, и от него это не будет зависеть. Если он не хочет управлять страной, его вместе с командой можно будет заменить.
Именно эти сенаторы творят политику США и не позволят Трампу слить Украину. Тогда нужно сливать и Америку, и вообще сдаться и сказать Путину: "Приходи, Вашингтон и Капитолий – твои и работают на тебя". Однако такое просто невозможно,
– уверен он.
В то же время Путину не выгодно, чтобы США соскочили, потому что сейчас Трамп – в команде России, он является единомышленником российского диктатора, а также, по мнению общественного деятеля, соучастником того, что происходит в Украине.
Сейчас, по его словам, ситуация в США накаляется. Гнев против Трампа внутри партии растет, ведь он не достиг практически никаких успехов. Республиканцы одобряют его борьбу с нелегальной миграцией, то, что он закрыл границу и хочет депортировать мигрантов.
Однако его усилия будут напрасными, если он будет сдавать ближайших друзей США – Украину или Израиль. Этого ему никто не простит,
– подчеркнул Борис Пинкус.
Он добавил, что Америка живет благодаря тому, что умеет защищать национальные интересы и помогая странам, стремящимся к демократии. Поэтому диктаторство и волюнтаризм, которые демонстрирует Трамп, продлятся не долго.
Отметим, что глава Пентагона Пит Хегсет на слушании в Палате представителей Конгресса США 10 июня заявил, что в 2026 году Соединенные Штаты планируют сократить бюджет на закупки вооружений для Украины. Он добавил, что "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совсем иначе". По мнению Хегсета, "мирное соглашение через переговоры – лучшее решение в интересах обеих сторон", а также США, особенно "учитывая противоречивые тенденции во всем мире".
В то же время в США рассматривают создание отдельного бюджета для помощи Киеву. Этот вопрос обсуждают и республиканцы, и демократы.