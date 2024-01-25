Выступает против помощи Украине: почему Трамп не заинтересован в компромиссе с демократами

В США появляется больше оптимистичных заявлений о том, что в ближайшее время решение о помощи Украине будет принято. Также лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл отметил, что военная поддержка Украины - это "национальный интерес США".

Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что хотя спикер Палаты представителей Майкл Джонсон высказывается в поддержку Украины, однако он зависим от Дональда Трампа. А экс-президент не заинтересован в том, чтобы республиканцы пошли на любую сделку, в частности по помощи Украине.

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Делает то, что скажет Трамп

Именно поэтому законодатели из Республиканской партии оказались в сложной ситуации, ведь они хотят проголосовать за урегулирование кризиса на границе с Мексикой и за помощь Израилю.

Однако спикер Палаты представителей делает то, что скажет Дональд Трамп. А Трамп полностью погружен в избирательную гонку,

– объяснил политический деятель.

В то же время в Сенате, по словам лидера большинства, демократа Чака Шумера, ведется работа по согласованию "еще одного раунда помощи Украине путем финализации нашего дополнительного пакета национальной безопасности".

"Есть надежда на то, что республиканцы в конце концов не захотят, чтобы избиратели обвинили их в том, что они помогают Владимиру Путину, не защищают южную границу и не оказывают поддержку Израилю, – все то, что они должны делать", – подчеркнул Рашкин.

"Сливает" республиканцев

Трамп, по его мнению, не идет на компромисс по этому вопросу, потому что не хочет делать никаких уступок Джозефу Байдену. Чем хуже будет ситуация, тем лучше для Трампа, и в целом, он ведет себя так, будто он и есть Соединенные Штаты. Когда же кто-то ему противостоит, Трамп говорит: "Вы противостоите Америке".

Трамп будет до последнего выступать против голосования за помощь Украине. Однако, если появится мощное давление с разных сторон на республиканцев, тогда они могут прийти к выводу, что им проще проголосовать, чем надеяться на то, что Дональд Трамп их как-то "накажет", – отметил Юрий Рашкин.

Сейчас Трамп практически "сливает" Республиканскую партию. После выборов может даже сформироваться третья партия. Она будет отражать интересы людей, которые не согласны с демократами, но и не хотят быть трампистами.

Помощь Украине от США