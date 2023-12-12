Есть реальный вариант: как США могут отправлять оружие Украине до подписания помощи

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США очень важен. Принятие пакета помощи Украине со стороны Штатов крайне необходимо как для нашего государства, так и безопасности Запада и американцев в частности.

Есть вероятность, Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден также обсудят альтернативные варианты поддержки Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.

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Альтернативные варианты

Владимир Фесенко отметил, что в случае если Конгресс США все-таки не примет решения о помощи Украине, то могут быть альтернативные варианты.

В частности, речь идет о закупке определенного вооружения и боеприпасов. К примеру, для Израиля сейчас поставляют оружие, боеприпасы по закону об экспортном контроле в обход Конгресса США.

Я думаю, будет рассматриваться не только то, как убедить Конгресс проголосовать, но и запасные варианты, которые могут нам помочь хотя бы на несколько месяцев, пока не будет решен вопрос в Конгрессе,

– предположил он.

Кроме того, посол Украины Оксана Маркарова в США заявила, что Конгресс в начале декабря будет рассматривать поправки к проекту закона об оборонном бюджете на 2024 год. В частности, говорится о продлении ленд-лиза для Украины.

Политолог считает, что продление ленд-лиза для Украины – это также один из альтернативных вариантов.

Визит Зеленского в США: главное