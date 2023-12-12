Есть реальный вариант: как США могут отправлять оружие Украине до подписания помощи
Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США очень важен. Принятие пакета помощи Украине со стороны Штатов крайне необходимо как для нашего государства, так и безопасности Запада и американцев в частности.
Есть вероятность, Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден также обсудят альтернативные варианты поддержки Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.
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Альтернативные варианты
Владимир Фесенко отметил, что в случае если Конгресс США все-таки не примет решения о помощи Украине, то могут быть альтернативные варианты.
В частности, речь идет о закупке определенного вооружения и боеприпасов. К примеру, для Израиля сейчас поставляют оружие, боеприпасы по закону об экспортном контроле в обход Конгресса США.
Я думаю, будет рассматриваться не только то, как убедить Конгресс проголосовать, но и запасные варианты, которые могут нам помочь хотя бы на несколько месяцев, пока не будет решен вопрос в Конгрессе,
– предположил он.
Кроме того, посол Украины Оксана Маркарова в США заявила, что Конгресс в начале декабря будет рассматривать поправки к проекту закона об оборонном бюджете на 2024 год. В частности, говорится о продлении ленд-лиза для Украины.
Политолог считает, что продление ленд-лиза для Украины – это также один из альтернативных вариантов.
Визит Зеленского в США: главное
- 11 декабря Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. Известно, что стороны обсудили развитие дальнейшего сотрудничества и ситуацию в поле боя.
- Во вторник, 12 декабря, украинский лидер приехал в Конгресс США. Владимир Зеленский выступит с речью. После выступления перед сенаторами он встретится со спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном, чтобы обсудить вопрос о выделении финансовой помощи Украине. У Президента Украины есть несколько запланированных встреч. В частности, он встретится с сенаторами США.
- Впоследствии состоится встреча Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом. Отмечалось, что американский президент пригласил Зеленского в Белый дом на встречу, "чтобы подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России".