Куда донатить прежде всего: комбат "Свободы" рассказал, чего больше всего не хватает на фронте
Украинские воины, ежедневно противостоящие российским оккупантам на передовой, сейчас нуждаются в глобальных вещах. В частности, нашим защитникам необходимо то, что позволит эффективно уничтожать захватчиков.
Об этом 24 Каналу сказал командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик. Он подчеркнул, что в нынешней войне большое значение имеет, в том числе и аэроразведка.
Обратите внимание Враг сейчас терпит меньше потерь - похоже, "вагнера" закончились, - комбат "Свободы"
В чем нуждаются военные на фронте
Кузык рассказал, что на фронте есть большие потребности в глобальных вещах. Речь, в частности, о дронах, чтобы ими можно было осуществлять патрулирование. Есть также потребность в серьезных дронах для обнаружения огневых точек.
Это тепловизионные прицелы, радиолокационные станции, это контрбатарейные системы. Вот в этом очень нуждается все войско,
– подчеркнул командир батальона "Свобода".
По его словам, стельки в перчатки или лишняя порция еды – это очень приятно, но это не то, на что нужно тратить деньги. А для того, чтобы эффективно уничтожать оккупантов, нужна оптика, тепловизионные системы, системы обнаружения и, конечно, дроны. Ведь в нынешней войне большое значение имеет, в том числе и аэроразведка.
Кузык рассказал, в чем больше всего нуждаются военные на фронте: смотрите видеоКстати говоря! Уже в начале этой весны оккупанты могут начать новое большое наступление. В украинской разведке уверяют, что у них достаточно информации для анализа и определения возможного характера действий противника. Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у Украины есть, чем ответить. Партнеры нам тоже сейчас оказывают помощь и понимают всю сложность ситуации.
Какая сейчас ситуация на фронте
- Ситуация в Луганской области сейчас тяжелая, но полностью контролируемая ВСУ. Как рассказал Сергей Гайдай, в направлении Белогоровки наблюдается уменьшение количества наступлений захватчиков и попытки атаковать украинские позиции. Однако обстрелы продолжаются – и по артиллерии, и по танкам.
- Российские захватчики пытались атаковать опорный пункт наших пограничников вблизи Бахмута. Однако украинские воины дали достойный отпор. Так, пограничники уничтожили восемь оккупантов. Еще 13 захватчиков получили ранения.
- Российские захватчики все еще не теряют надежды захватить всю территорию нашего государства и безрезультатно наступают по разным направлениям. В частности, аналитики ISW отмечают, что оккупанты на днях провалили операцию по продвижению в Запорожской области.