Куда донатить прежде всего: комбат "Свободы" рассказал, чего больше всего не хватает на фронте

Украинские воины, ежедневно противостоящие российским оккупантам на передовой, сейчас нуждаются в глобальных вещах. В частности, нашим защитникам необходимо то, что позволит эффективно уничтожать захватчиков.

Об этом 24 Каналу сказал командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик. Он подчеркнул, что в нынешней войне большое значение имеет, в том числе и аэроразведка.

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В чем нуждаются военные на фронте

Кузык рассказал, что на фронте есть большие потребности в глобальных вещах. Речь, в частности, о дронах, чтобы ими можно было осуществлять патрулирование. Есть также потребность в серьезных дронах для обнаружения огневых точек.

Это тепловизионные прицелы, радиолокационные станции, это контрбатарейные системы. Вот в этом очень нуждается все войско,

– подчеркнул командир батальона "Свобода".

По его словам, стельки в перчатки или лишняя порция еды – это очень приятно, но это не то, на что нужно тратить деньги. А для того, чтобы эффективно уничтожать оккупантов, нужна оптика, тепловизионные системы, системы обнаружения и, конечно, дроны. Ведь в нынешней войне большое значение имеет, в том числе и аэроразведка.

Кузык рассказал, в чем больше всего нуждаются военные на фронте: смотрите видео

Какая сейчас ситуация на фронте

Ситуация в Луганской области сейчас тяжелая, но полностью контролируемая ВСУ. Как рассказал Сергей Гайдай, в направлении Белогоровки наблюдается уменьшение количества наступлений захватчиков и попытки атаковать украинские позиции. Однако обстрелы продолжаются – и по артиллерии, и по танкам.

Российские захватчики пытались атаковать опорный пункт наших пограничников вблизи Бахмута. Однако украинские воины дали достойный отпор. Так, пограничники уничтожили восемь оккупантов. Еще 13 захватчиков получили ранения.

Российские захватчики все еще не теряют надежды захватить всю территорию нашего государства и безрезультатно наступают по разным направлениям. В частности, аналитики ISW отмечают, что оккупанты на днях провалили операцию по продвижению в Запорожской области.