Пугают не беженцы и не Россия: что может побудить Запад к решительным действиям
Журналист и иммиграционный адвокат Энди Семотюк считает, если Путин победит в войне, то около 20 миллионов украинцев эмигрируют из страны. О чем он отметил в своем материале для Forbes.
Впрочем, пугать может не это, сказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, а сумма в 4 триллиона долларов. Именно во столько, по мнению Семотюка, может обойтись холодная война с Россией, в которую будут втянуты США.
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Война и украинские беженцы
По словам Тизенгаузена, украинские беженцы – те люди, которые многим странам поднимают экономику. Они быстро адаптируются к работе и похожи по идеологии.
"20 миллионов трудоспособных украинцев не пугают. А триллионы денег, которые придется потратить на новую войну, – страшнее", – объяснил он.
Политтехнолог подчеркнул, что победа Украины зависит от ее партнеров. И здесь не стоит говорить условное "если" и рассуждать, как может произойти, а помогать уже сейчас.
"В Европе, я так понимаю, проигрыш России уже не сильно рассматривается", – заметил он.
Отметим, что волнение американского журналиста темой беженцев стало после того, как снова не был поставлен на голосование законопроект о помощи Украине. Он отметил, что Путин не остановится на Украине и мир будет втянут в войну.
Что говорят в США о войне в Украине: последние новости
- Украина ожидает 60 миллиардов долларов помощи от США и бездействие тамошнего правительства уже отражается на боевых действиях. В частности, говорится о боях в Авдеевке, что признал Джо Байден.
- В США размышляют над новыми санкциями для России из-за внезапной смерти так называемого оппозиционера Алексея Навального. Об этом в ответе для журналистов отметил глава страны.
- Бывший американский генерал Бен Ходжес раскритиковал российскую армию. Он отметил, что "их флот – отстой, воздушные силы – отстой, и они потеряли полмиллиона солдат".