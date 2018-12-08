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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Помощник Путина представит Россию на встрече советников лидеров "нормандской четверки"

      207 Читати новину українською
      Владислав Сурков
      Владислав Сурков / Teleprogramma.pro

      Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков.

      Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

      "От нас должен быть Сурков", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос.

      Песков пояснил, что речь идет о встрече, договоренность о которой была достигнута во время встречи Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Аргентине.

      Напомним, 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель про откровенную агрессию России в акватории Керченского пролива. В ответ Меркель заверила, что будет делать все для деэскалации.

      Что такое Нормандский формат?
      Тип переговорного процесса в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые был введен в 6 июня 2014 года по решению вооруженного конфликта на Донбассе. Название формата происходит от встречи глав указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

      Что известно о событиях в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      Теги: Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Новости политики Нормандский формат
      Источник: 24 Канал
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