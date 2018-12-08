Помічник Путіна представить Росію на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки"

Росію на зустрічі радників з міжнародних питань лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція, Україна) у Берліні представлятиме помічник президента РФ Владислав Сурков.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

"Від нас повинен бути Сурков", – сказав він журналістам, відповідаючи на питання.

Пєсков пояснив, що мовиться про зустріч, домовленість про яку була досягнута під час зустрічі Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель в Аргентині.

Нагадаємо, 26 листопада Президент України Петро Порошенко проінформував канцлера Німеччини Ангелу Меркель про відверту агресію Росії в акваторії Керченської протоки. У відповідь Меркель запевнила, що робитиме все для деескалації.

Що таке Нормандський формат? Тип переговорного процесу у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше був введений у 6 червня 2014 року щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі.



Назва формату походить від зустрічі глав зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.