Попадания на 17 локациях: Россия запустила по Украине 155 ударных БпЛА

Российская армия ночью 8 июня атаковала Украину 155 беспилотниками различных типов. По целям работала ПВО, однако есть и попадания.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сколько целей сбила ПВО ночью 8 июня?

В ночь на 8 июня (с 18:00 7 июня) противник атаковал Украину БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений:

Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия;

Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

– отметили Воздушные силы.



Работа ПВО ночью 8 июня / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – резюмировали военные.