Попал в ДТП, а потом заблудился: на Прикарпатье нашли травмированного мужчину
Источник:Нацполиция
На Прикарпатье в полночь 11 декабря водитель телеги въехал в кювет из-за снежных заносов. В результате ДТП он сильно травмировал ногу.
Детали инцидента на Прикарпатье
К полицейским обратилась взволнованная жена мужчины. Она рассказала, что тот заблудился в лесу.
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Пострадавший не мог объяснить жене, где он находится. Впоследствии связь с ним исчезла. Поэтому на поиски пропавшего отправились патрульные.
Правоохранители прочесали прилегающую территорию, которая вела к селу Раковчик и соседним селам, а также лес. В лесном массиве между селами Шепаровцы и Товмачик они нашли 53-летнего прикарпатца.
Мужчина пояснил, что возвращался домой гужевым транспортом и из-за снежных заносов съехал в кювет. Правоохранители помогли подняться едва притомному пострадавшему,
– рассказали в полиции.
Спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь. На место происшествия полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали мужчину.
На Прикарпатье заблудился пострадавший в ДТП мужчина: смотрите видео
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