"Попала под раздачу": Подкопаева прокомментировала выступления Ани Лорак в России

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева заявила, что ее кума и подруга Ани Лорак, которая живет и активно гастролирует в России, просто "попала под раздачу". Именно поэтому в Украине ее так критикуют и считают предательницей.

Об этом спортсменка рассказала в интервью "Гордону".

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Политические манипуляции очень сильно могут навредить имиджу. Но они никогда не повредят дружбе и не прекратят ее. Каролина была, есть и будет частью нашей семьи. Это человек, который дарит радость и эмоции, выходя на сцену. Она выступает не только в Российской Федерации, а по всему миру. Эта девушка поет на украинском языке. Она говорит о традиции, к тому же с любовью, а не просто для галочки,

– сказала Подкопаева.

Кроме того, подруга одиозной певицы отметила, что "время все рассудит". Вместе с тем, она подчеркнула, что Ани Лорак нарвалась на такую жесткую критику, ибо является самой яркой певицей Украины.

"Манипуляции и спекуляции есть везде. Как с этой стороны, так и с той. Под раздачу попала самая рейтинговая и самая яркая из украинских артистов. Больно бьют всегда по тому, кто ярче светит", – подчеркнула она.

Напомним, Лилия Подкопаева уже много лет дружит с певицей Ани Лорак, которая в последнее время живет и гастролирует по россии. Кроме того, певица является крестной дочери спортсменки, которую она назвала Каролиной в ее честь. А недавно Ани Лорак и Подкопаева встретились в Киеве.