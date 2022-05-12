Попросили сигарету и расстреляли: CNN показало убийство оккупантами гражданских на окраине Киева

Ежедневно появляется все больше доказательств зверств, которые совершали российские военные. Так, на окраине Киева оккупанты сначала попросили у мирных жителей сигареты, а затем расстреляли их.

Соответствующее видео появилось у журналистов CNN. Уже известно, что этим делом занимается прокуратура, которая квалифицировала его как военное преступление.

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Убили владельца и охранника автосалона

Известно, что одним из убитых был владелец автосалона, который позже оккупанты разграбили. Также российские захватчики расстреляли 68-летнего Леонида Алексеевича Пляца, который работал охранником.

Дочь Леонида Алексеевича не может смотреть на это видео. Но она хранит его, чтобы когда-то показать детям и напомнить обо всей той жестокости, которую с собой принесли российские захватчики.

Они – палачи. Это ужасно, потому что мой отец был гражданским. Ему было 68 лет. Мирный безоружный человек,

– подчеркнула она.

Расстреляли двух мужчин у автосалона российские захватчики 16 марта. Так, на окраинах Киева тогда шли ожесточенные бои. Но не возле автосалона. Более того, жертвы не имели никакого оружия, чтобы противостоять врагу.

На видео, которое выложили в сеть, можно увидеть пятерых российских военных. Они стремятся попасть в помещение, стреляя по замкам, а также разбивая окна. Вдруг в кадре появляется владелец автосалона с поднятыми руками. Его оккупанты обыскивают. То же делают с Пляцом, когда тот подходит. После короткого разговора солдаты и мужчины разошлись. Казалось бы, больше ничего не должно произойти. Но неожиданно оккупанты коварно разворачиваются и открывают огонь.

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Леонида Пляца пытались спасти

Оказалось, что пока российские военные обыскивали автосалон и выпивали, 68-летний мужчина все еще оставался жив. На видео можно увидеть, как он тяжело, но приподнимается и завязывает вокруг бедра что-то похожее на жгут.

Леонид Алексеевич вернулся к своему охранному посту, откуда позвонил, чтобы позвать на помощь. Вскоре к нему прибыли мужчины, которые пытались достать его. Все это происходило параллельно с перестрелкой с российскими военными.

Камера зафиксировала широкую полосу крови, которая осталась после того, как Пляца пытались вытащить из сторожки. Он так и погиб возле нее, потеряв слишком много крови. Об этом рассказал командир добровольцев, которые пытались его спасти.

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Мужчин предупредили о наступлении врагов

Кроме того, командир, который решил себя не называть, отметил, что мужчин о наступлении оккупантов предупредили. В то же время и владелец автосалона, и Леонид Пляц решили остаться. Дочь Леонида Алексеевича во время разговора с журналистами отметила, что ее отец верил в исполнение своего долга. Поэтому в тот день он отправился на рабочее место. Тогда никто не мог подумать, что оккупанты будут вести себя столь цинично и жестоко.

Это точно военное преступление. Если есть возможность добраться и поймать их, я думаю, они заслуживают казни,

– подчеркнул командир добровольцев.

Леонида Алексеевича кремировали. Такова была просьба его дочери, ведь должным образом похоронить отца в условиях боевых действий было просто невозможно. Что касается российских захватчиков, то их, убеждена она, должен ждать международный суд.

Оккупантов уже судят

Известно, что российские военные, которые совершали зверства в Буче, уже предстают перед судом. Шестерым из попавших в плен уже объявили приговор. Их посадят на срок от 8 до 15 лет. Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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