Не соответствуют реальности: Подоляк эмоционально отреагировал на популярные мирные сценарии

Западное издание назвало три сценария завершения войны в Украине. Ключевым является то, что наше государство должно усилить свои переговорные позиции. Американский аналитик и стратег Раджан Менон уверен, что сейчас не время вести переговоры с Владимиром Путиным.

В эфире 24 Канала советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал о чем свидетельствуют и к чему могут привести эти сценарии. Отметим, Саммит мира станет первой площадкой, которая поможет завершить войну в Украине.

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О чем говорят эти сценарии

Отметим, что в Foreign Policy выделили три сценария завершения войны:

в ближайшее время Россия достигнет серьезных успехов на поле боя и навяжет Украине мирный договор на своих условиях: возьмет часть территорий, а остальную страну вернет в свою орбиту;

ВСУ смогут отбить часть территории, и по итогам мирного договора Украина войдет в ЕС и НАТО, но на ее территории не будут расположены военнослужащие из других стран;

никто не сможет достичь успехов на фронте, по итогам мирного договора Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием и не под влиянием России.

"Мы о таких сценариях неоднократно слышали, но все они не соответствуют реальности, которая постепенно формируется", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, если Россия остается в том виде, который мы видим сегодня, то она постоянно будет нападать, атаковать и вести войны. Страна-агрессор не вернется даже к тому статусу, который имела до полномасштабного вторжения. Это не будет миролюбивая страна, которая со всеми будет вести дискуссии.

Допустим третий сценарий – приморозили войну, российская армия остается на оккупированных территориях, но она будет провоцировать, обстреливать и говорить, используя глобальные площадки Совбеза ООН, что это Украина атакует, поэтому якобы россияне вынуждены отвечать и построить какую-то санитарную зону. В результате российская армия через полгода снова атакует Украину. Так война точно не закончится.

Что должно заставить остановить Россию, которая массово убивает гражданское население, разрушает инфраструктуру, использует каждую ночь большое количество крылатых, баллистических, сверхзвуковых ракет, дронов?

– сказал советник председателя ОПУ.

Эти все сценарии говорят о следующем:

непонимание природы этой войны;

что такое современная Россия;

что в войне такого масштабного типа, если не будут реализованы замыслы, то она не закончится и если Россия не проходит через трансформацию, остается милитаристской страной, которая сможет существовать только в состоянии войны;

если война не завершится в соответствии с тем, как желает Украина, то тогда наше государство медленно исчезает с карты мира, но медленно.

Готова ли Россия к миру